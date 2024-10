Hoe DataCrunch het Europese tekort aan AI-rekenkracht aanpakt

Europa heeft een schreeuwend tekort aan AI-compute. Het Finse DataCrunch wil dit oplossen, en wel op een duurzame manier.

AI-compute vereist voornamelijk bergen aan GPU’s. Daar is overal ter wereld een tekort aan, met astronomische prijzen tot gevolg. Hierdoor is het aantrekkelijk om deze rekenkracht tijdelijk in te huren, ook als AI-speler. Voor Europese bedrijven blijkt dat knap lastig, tot ergernis van bijvoorbeeld Mistral. Het trainen van taalmodellen, dat regelmatig weken of maanden kost, moeten partijen uitbesteden aan public cloud-diensten of doelgerichte “AI-hyperscalers” zoals CoreWeave. Die zijn allemaal Amerikaans.

DataCrunch: Europese AI-hyperscaler

DataCrunch is de vreemde eend in de bijt. Het heeft talloze Nvidia-chips in huis gehaald om ze vervolgens te verhuren op uurbasis. Dit businessmodel, bekend onder de naam GPU-as-a-Service, heeft een handig voordeel. Tegenover TechCrunch (niet gerelateerd aan DataCrunch) vertelt CEO Ruben Bryon dat de massaal ingekochte chips gewoon als onderpand gelden voor leningen – als het bedrijf failliet gaat, halen banken gewoon de GPU’s op.

Het verhuren verloopt op dezelfde surge pricing-manier als bij taxidienst Uber, met variabele kosten afhankelijk van de vraag. Het klantenbestand is erg uiteenlopend, van techbedrijven als Sony en NEC tot individuele AI-onderzoekers.

Door het rekbare model is er eenvoudig te investeren in de nieuwste AI-speeltjes, zoals de Blackwell-GPU’s waar ook onder meer OpenAI en Microsoft naar azen. We vermoeden wel dat er door deze eis van voortdurende vernieuwing niet al te veel reële kandidaten overeind blijven: immers zijn de snelste, nieuwste GPU’s gelijk ook altijd de meest efficiënte en daardoor goedkoopste qua TCO. Door het zeer beperkte aanbod van deze state-of-the-art kan lang niet iedereen de forse bedragen ophoesten.

Europese waarden

Het Europese karakter van DataCrunch blijkt uit de nadruk op duurzaamheid. Zo maken de datacenters in Helsinki, Finland gebruik van hernieuwbare energie, terwijl één ervan hitte teruggeeft aan Helsinki zelf. Ook de colocatie in IJsland draait volledig op groene stroom. Het groeitraject van DataCrunch moet het bedrijf uiteindelijk verder brengen dan deze colocaties richting volledig eigen datacenters. Wel zal dit in het noorden blijven, want men bouwt eerder een locatie in Canada dan elders in Europa.

Een Europees alternatief voor gevestigde Amerikaanse spelers is op meer fronten erg aantrekkelijk. Recent schreven we nog over Schwarz Digits, de uit Lidl gegroeide ‘boutique’ hyperscaler voor Europese spelers als SAP en Bayern München. Net als bij DataCrunch blijkt dat er nog echt een gat in de markt is op het continent voor een cloudspeler van formaat; het is enkel nog onzeker wie dat gaat worden.

