Onderzoekscommissie wil wachten met enorm datacenter Zeewolde

De onderzoekscommissie voor het nieuwe datacenter bij Zeewolde concludeert dat er meer onderzoek nodig is om de volledige milieugevolgen in kaart te brengen. Daarom adviseert het de gemeente en provincie te wachten met de vergunning.

Het nieuwe datacenter dat Polder Networks wil bouwen op een nieuw bedrijventerrein in Zeewolde moet met 166 hectare het grootste van Nederland worden. De gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland hebben hierover echter het laatste woord en lieten een een milieueffectrapport opstellen over de mogelijke gevolgen voor de omgeving. Het rapport trekt echter geen andere conclusie dan dat er meer onderzoek moet komen, zodat de bouw voorlopig in de ijskast lijk te kunnen.

Het rapport bevat veel details, behalve informatie over de belangrijkste ontwerpvariant voor het datacenter. Die moet op het terrein van het datacenter zelf zo veel mogelijk duurzame energie opwekken. Bovendien moet die variant de warmte die vrijkomt bij het koelen van het datacenter gebruiken om gebouwen te verwarmen. Deze meest groene variant, die de breedste maatschappelijke steun kan verwachten, heeft de commissie echter niet meegenomen in haar rapport. Daarom vraagt ze meer onderzoek te doen.

Verder vindt de onderzoekscommissie dat nog gekeken moet worden naar de gevolgen van eventueel extra verkeer in het natuurgebied op de Veluwe, tientallen kilometers verwijderd van de belangrijkste wegen naar Zeewolde en in een andere provincie.

In tegenstelling tot de eigen prestatie, adviseert de commissie om de plannen voor het datacenter zo ambitieus mogelijk te maken. De gemeente en de provincie hebben besloten nieuw onderzoek te laten uitvoeren voor men tot een beslissing komt.