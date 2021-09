‘Intel past prijzen serverprocessors aan in concurrentieslag met AMD’

Intel zou bezig zijn om de prijsstrategie voor serverprocessors aan te passen in de concurrentieslag met AMD. Dit naar aanleiding van mogelijke leveringsproblemen van AMD, zo stelt techwebsite Digitimes.

Volgens de techsite gaat Intel zijn prijsbeleid voor serverprocessors aanpassen. Hiermee wil de processorfabrikant concurrent AMD de loef afsteken, nu deze leverancier moeite heeft met het leveren van voldoende processors. Intel zou daarom zijn serverprocessors nu tegen fikse kortingen aanbieden.

AMD heeft moeite met vraag

AMD wordt op het gebied van infrastructuuroplossingen en -toepassingen steeds meer een alternatief voor de serverprocessors van Intel. Dit vergroot natuurlijk ook de vraag naar deze processors, die bedrijven graag direct willen inzetten.

Ondanks berichten over een relatieve normale aanlevering van de processors van deze fabrikant, zouden er toch enkele problemen zijn in de levering. AMD kan zich onder meer niet beroepen op het grote aantal bronnen dat Intel heeft en bovendien is de fabrikant geen eigenaar van de fabrieken die de populaire Zen-processors fabriceren. Dit kan dus leveringsproblemen opleveren.

Intel heeft meer eigen flexibiliteit

Intel heeft echter betere mogelijkheden om zijn serverprocessors af te zetten. De chipfabrikant beschikt over vooral eigen ontwikkel- en productiefaciliteiten, waardoor de hele supply chain in eigen handen is. Daarnaast draait Intel zoveel winst, dat het makkelijk kan spelen met de prijsplannen voor zijn producten en de uiteindelijke kosten voor de klanten. Intel kan zo veel meer vraag creëren en kan ook potentiële AMD-klanten weer naar de moederschoot laten terugkeren.