Dell kiest AMD in plaats van Intel bij volledige herziening zakelijke pc’s

In de nieuwe Dell Pro-desktops en -laptops zitten AMD Ryzen AI Pro-processors, waarmee Dell het tijdperk van de AI-pc verder wil vormgeven. Deze Pro-lijn markeert ook het naderende einde van de Latitude- en Precision-lijnen.

Hoewel Dell al veelvuldig AMD-chips gebruikt, bijvoorbeeld in de serverlijn met AMD EPYC-processors, kiest het bedrijf bij zakelijke pc’s doorgaans voor Intel-chips. Intel blijft een rol spelen binnen het Dell-aanbod, maar met de nieuwe zakelijke producten zet Dell nu vol in op de AMD Ryzen AI Pro. Deze processors moeten de AI-pc aantrekkelijk maken voor een breed zakelijk publiek.

De AMD Ryzen AI Pro onderscheidt zich door de integratie van CPU-, GPU- en NPU-capaciteiten. Dit maakt het mogelijk om Copilot+ te benutten. Enkele toepassingen hiervan zijn live ondertiteling, real-time vertaling tijdens vergaderingen en beeldgeneratie.

Daarnaast biedt de AMD Ryzen AI Pro uitgebreide security- en beheerfuncties die IT-beheertaken vereenvoudigen. De processors zijn ook ontworpen om de accuduur te optimaliseren. Het topmodel binnen de lijn biedt bijvoorbeeld een batterijduur tot 21,1 uur, wat ideaal is voor lange vluchten of werkdagen zonder aansluitpunt.

Einde van Latitude en Precisions

Voor het zakelijke segment introduceert Dell drie hoofdmodellen: Dell, Dell Pro en Dell Pro Max. De eerste serie richt zich op minder veeleisende taken. De Dell Pro- en Pro Max-lijnen zijn daarentegen geschikt voor gebruikers die meer prestaties nodig hebben in hun professionele omgeving. Deze modellen vervangen op termijn de Latitude- en Precision-reeksen.

In bovenstaande afbeelding worden de verschillen tussen de modellen toegelicht. Op onze zustersite ICT Magazine gaan we dieper in op de specificaties.