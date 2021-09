Dell Technologies omarmt NVMe/TCP-protocol

Dell Technologies heeft het nieuwe NVMe/TCP-protocol omarmd, voor snellere software-defined storage (SDS) verbindingen voor de beschikbaarheid van data in edge-omgevingen.

Met de ondersteuning van het NVMe/TCP-protocol wil de techgigant snellere en betere connectiviteit bieden voor workloads. Vooral voor workloads die aan de rand van het netwerk draaien en daarvoor goede connectiviteit voor en naar data nodig hebben. Dit moet de workloads en applicaties betere prestaties geven met lagere latency.

Meer concreet wordt het NVMe/TCP -portfolio door het nieuwe NVMe IP SAN-portfolio van de techgigant ondersteund. Dit potfolio is gebaseerd op Non-Volatile Memory Express (NVMe) over Fabrics (FC)-technologie. Dit is een uitbreiding van het NVMe netwerkprotocol naar Ethernet en Fibre Channel. Dit biedt snellere en efficiëntere connectiviteit tussen storage en servers.

Andere weg

Uit onderzoek bleek dat het NVMe/TCP-protocol voor Dell Technologies beter was dan andere vergelijkbare protocollen, in het bijzonder het NVMe/FC-protocol. Vooral omdat NVMe/TCP het mogelijk maakt op te schalen naar hogere snelheden tegen minder kosten dan met het NVMe/FC- protocol. Ook heeft het NVMe/TCP-protocol geen vereisten aan de configuratie van het netwerk en is het protocol immuun voor netwerkcongestie die zich naar databronnen uitstrekt.

Met de keuze voor NVMe/TCP gaat Dell volgens experts een andere weg op dan andere leveranciers. Die richten zich juist meer op NVMe/FC omdat zij hiermee hun bestaande investeringen in FC switches en adapterkaarten beter kunnen benutten.

Samenwerking met VMware

Naast de keuze voor NVMe/TCP is ook een vergaande samenwerking met VMware een belangrijk onderdeel van de adoptie van dit protocol. Samen met de virtualisatiegigant heeft Dell nu zijn NVMe IP SAN-portfolio ontwikkeld. De kern van dit portfolio is dat de verbindingen tussen servers en storage beter worden geoptimaliseerd. Onder meer met behulp van een gecentraliseerde ‘discovery’ voor NVMe/TCP. Dit moet bijvoorbeeld ervoor zorgen dat storageconnectiviteit op schaal wordt geautomatiseerd en naast oudere protocollen bestaan.

Oplossingen NVMe IP SAN-portfolio

Hiervoor worden nu een reeks oplossingen in het leven geroepen, zoals onder meer SmartFabric Storage Software (SFSS). De oplossing PowerStore biedt vergaande integratie tussen het NVMe/TCP-protocol en SFSS. Ook in update 3 van VMware ESXi is deze integratie nu aanwezig en zijn de PowerEdge-servers van Dell Technologies hiervoor geschikt. Dell EMC PowerSwitch and SmartFabric Services ondersteunen tevens het protocol en in de nabije toekomst wordt dit ook verwacht voor de PowerMax- en de PoweFlex-storagesystemen.

De nieuwe NVMe IP SAN-oplossingen moeten komende maand beschikbaar komen.