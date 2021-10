Wet van Moore houdt aan: ASML baant weg voor chipverbetering

ASML en imec stellen dat een oprekking van de Wet van Moore tot 2024 in handbereik ligt. Volgens de onderzoekers kan het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling (integrated circuit, red.) in de komende jaren blijven verdubbelen.

De onderzoekers spreken over doorbraken in de ontwikkeling van lithografiemachines – en de beginselen van een nieuwe, gangbare manier om deze op een industriële schaal in te zetten. Exponentiële verbetering van computerchips houdt voorlopig aan. De Wet van Moore is allesbehalve dood.

ASML is een serieuze, Nederlandse speler op het werelwijde veld van semiconductoren. Met een marktaandeel van grofweg 90 procent voorziet de organisatie chipfabrikanten van de lithografiemachines die benodigd zijn voor het maken van chips. Slaagt ASML erin om dergelijke machines door te ontwikkelen voor de productie van chips met kleinere circuits, dan slagen chipfabrikanten erin om meer vermogen in hetzelfde chipformaat te leveren – en verbreed de horizon van computing wereldwijd.

Het laatste lijkt opnieuw te lukken. ASML en imec publiceerden een rapport waarin de uitdagingen en oplossingen rondom de eerstvolgende circuitverkleining – van 3 nanometer (ofwel nm) naar 2 nm – worden blootgelegd. De volgende stap ligt binnen handbereik, luidt de conclusie. Benodigde lithografiemethoden en -machines staan op het punt om te functioneren in gecontroleerde omgevingen.

Van theorie naar praktijk

Het enige missende puzzelstuk: een manier om de technologie zo kosteneffectief mogelijk uit te rollen op een industriële schaal. Het laatste wordt naar verwachting vanaf 2025 gerealiseerd, laat ASML tijdens een investeerdersdag op 29 september 2021 weten. Volgens de organisatie wordt het vanaf dat moment mogelijk de nieuwe generatie lithografiemachines te leveren. In de tussentijd worden eerdere generaties doorontwikkeld om energiezuiniger en kosteneffectiever te werken.

