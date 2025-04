ASML houdt poot stijf ondanks handelsoorlog

De Nederlandse chipmachinebouwer ASML rapporteert over het eerste kwartaal netto boekingen van 3,94 miljard euro. Analisten rekenden op 4,89 miljard euro.

CEO Christophe Fouquet (foto) van ASML verklaarde dat onzekerheid rond de handelstarieven die de regering Trump wil invoeren impact hebben. Dit geldt zowel voor de economie als voor de mogelijke vraag op de markt.

Wereldwijd staan chipaandelen onder druk vanwege zorgen over de impact van de tariefplannen van de Amerikaanse president Donald Trump op de toeleveringsketen van halfgeleiders. ASML stelde vandaag teleur met zijn cijfers over de netto boekingen. Tegelijkertijd waarschuwde het bedrijf dat nieuwe Amerikaanse handelsbeperkingen de vraag naar zijn machines kunnen beïnvloeden. Dat werd gemeld door CNBC.

Sterke vraag blijft

Hoewel Fouquet aangaf dat de vraagvooruitzichten sterk blijven, wees hij er ook op dat onzekerheid bij sommige klanten ertoe kan leiden dat het bedrijf aan de onderkant van zijn omzetverwachting voor het jaar zal uitkomen. ASML schat dat de omzet in 2025 tussen de 30 en 35 miljard euro zal liggen.

De afgelopen twee weken verkeerden wereldwijde chipaandelen in een kwetsbare positie door de zorgen over de mogelijke impact van Trumps tariefbeleid op de halfgeleiderketen. Vorige week kondigde de Amerikaanse overheid aan dat smartphones, computers en halfgeleiders tijdelijk zouden worden vrijgesteld van de zogeheten wederkerige tarieven op handelspartners. Afgelopen zondag ontstond echter verwarring toen Trump en zijn belangrijkste handelsadviseurs verklaarden dat er geen uitzondering zou komen voor de elektronicasector en dat deze producten naar een andere categorie zouden worden verplaatst.

Onderzoek naar import van IT-technologie

Op dinsdag kondigde de Amerikaanse federale overheid aan dat het ministerie van Handel een nationaal veiligheidsonderzoek is gestart naar de import van halfgeleidertechnologie en gerelateerde producten. In het onderzoek zal worden bekeken of aanvullende handelsmaatregelen, waaronder tarieven, noodzakelijk zijn om de nationale veiligheid te beschermen.

ASML ziet ook lichtpuntjes. Het bedrijf profiteert van de opkomst van het gebruik van kunstmatige intelligentie, waardoor grote technologiebedrijven zoals Apple, OpenAI en Google investeren in chips en datacenters. Daarom durft Fouquet het aan de stellen dat ASML in 2030 een omzet van tussen de 44 miljard en 60 miljard euro kan realiseren.