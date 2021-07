Kwartaalcijfers ASML: verkoop stijgt flink door chiptekort

ASML profiteert flink van de huidige schaarste aan chipsets en processors. De vraag naar de fabricagemachines van het Nederlandse techbedrijf loopt extreem op, zo maakt ASML bekend in zijn cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar.

Volgens de cijfers over het tweede kwartaal van 2021 is de vraag naar de chipfabricagemachines nog steeds ongekend hoog. De schaarste aan chipsets en processors wereldwijd, in combinatie met de snel voortschrijdende digitale transitie, zijn hier debet aan, zo geeft het bedrijf aan. Niet alleen is er een grote vraag naar de meest recente machines, maar ook naar minder geavanceerde apparatuur voor het fabriceren van geheugenchipsets en processors.

Grote orderportefeuille

In totaal heeft ASML nu 17,5 miljard euro aan orders in de boeken staan. In het tweede kwartaal van dit jaar realiseerde het een omzet van 4 miljard euro. Iets lager dan een jaar eerder, maar dit was al door de high techfabrikant ingecalculeerd. Uiteindelijk blijft onder de streep een nettowinst van 1 miljard euro over.

Naast speciale machines voor chip- en processorfabricage, werden ook veel software-updates voor het optimaliseren van de machines aan klanten verkocht. De meeste verkopen gaan naar Taiwan en Zuid-Korea. China en de Verenigde Staten staan respectievelijk op de derde en vierde plaats in de rangorde.

Investeringen in eigen aandelen

Een deel van de winst investeert ASML in een nieuw programma voor de aankoop van eigen aandelen. Dit nieuwe inkoopprogramma moet het oude -dat tot en met 2022 loopt- vervangen en gaat drie jaar duren. In totaal wordt tijdens deze drie jaar 9 miljard euro geïnvesteerd in het terugkopen van eigen aandelen. Het huidige programma had daar 6 miljard euro voor gereserveerd. Hiervan is inmiddels 5,2 miljard euro al aan eigenaandelen uitgegeven.