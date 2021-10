‘Europese Unie verlengt onderzoek naar overname Arm door Nvidia’

De Europese Unie gaat waarschijnlijk zijn mededingingsonderzoek naar de overname van Arm door Nvidia verlengen. Dit nadat enkele concessies van de AI- en chipsetgigant nog steeds niet aan bepaalde mededingingsvereisten voldeden.

De voortdurende soap rondom de voorgenomen overname van chipsettechnologiespecialist Arm door AI- en chipgigant Nvidia krijgt naar alle waarschijnlijkheid een langer vervolg. Volgens bronnen van Reuters gaat de EU zijn mededingingsonderzoek met zo’n vier maanden verlengen.

Kritiek op waarborgen van Nvidia

Eind deze maand moet een einde komen aan de eerste review van de EU, maar deze heeft nog niet voldoende zekerheid opgeleverd over hoe Nvidia bepaalde mededingingszaken wil aanpakken. De waarborgen voor voldoende concurrentiemogelijkheden die Nvidia zou hebben voorgesteld, zouden niet afdoende zijn. Het is niet bekend om welke concessies het gaat, aangezien de EU hier geen mededelingen over doet.

Nieuwe tegenslag

De verlenging van het EU-onderzoek is een nieuwe tegenslag voor Nvidia voor zijn overname van Arm. Eerder dit jaar had een Britse waakhond ernstige bezwaren tegen de overname. Volgens de Britse toezichthouder kan de overname concurrenten van Nvidia flink schade toebrengen. Onder meer omdat concurrenten op deze manier geen toegang meer krijgen tot de technologie of het intellectueel eigendom van Arm.

De Britse mededingingsautoriteit had, net als de EU, ook flinke kritiek op door Nvidia gestelde waarborgen voor meer concurrentie en toegang tot de Arm-technologie. Deze waarborgen zouden in de ogen van de toezichthouder tekortschieten.