EU gaat overname Arm door Nvidia onderzoeken

De Europese Commissie (EC) gaat de mogelijke overname van chiptechnologiespecialist Arm door Nvidia onderzoeken. Dit bericht de Financial Times.

Volgens de Britse zakenkrant gaat de EC onderzoeken of de overname voldoet aan alle Europese mededingingsvoorwaarden. Het onderzoek begint pas nadat Nvidia een officieel verzoek bij de EC heeft ingediend. Tot op heden heeft de Amerikaanse chipgigant dit nog niet gedaan, maar ingewijden verwachtend dat dit binnen twee weken zal gebeuren.

Britse toezichthouder ook zeer kritisch

Het onderzoek van de EC volgt op dat van de Britse toezichthouder CMA. Onlangs gaf de CMA een negatief advies af over de overname. De toezichthouder is zeer verontrust over de gevolgen voor de concurrentie na een eventuele overname van Arm. In verschillende marktsegmenten zou de concurrentie worden beperkt en ook andere leveranciers die afhankelijk zijn van de Arm-technologie zouden nadeel ondervinden. Volgens de CMA zijn de maatregelen die Nvidia hiervoor zegt te nemen niet afdoende.

Nieuwe tegenslag voor Nvidia

De aandacht die de EU gaat geven aan de overnamedeal kan uitlopen op een nieuwe tegenslag voor Nvidia in het overnameproces. Onlangs moest het bedrijf al toegeven dat de overname flinke vertraging oploopt.

