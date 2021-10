Alibaba Cloud ontwikkelt serverchipset Yitan 710

Alibaba Cloud heeft de eigen Yitan 710 serverprocessor ontwikkeld. De servers moeten voor algemene taken en speciale AI-berekeningen worden ingezet.

Volgens Alibaba Cloud past het ontwikkelen van de chipset in de strategie voor het leveren van betere prestaties en meer energiebesparing. De serverchipsets gaan straks de basis vormen voor allen andere producten en omgevingen in het Alibaba Cloud-ecosysteem.

Introductie Yitan 710

De Yitan 710 is compatibel met de Armv9-technologie en is een 5 nm-chipset. Iedere processor beschikt over 128 Arm cores met een maximale kloksnelheid van 3,2GHz. In totaal zitten er op de processor 60 miljard geïntegreerde transistors, zijn er 8 DDR5-kanalen en beschikt het over 96-lane PCIe 5.0-technologie.

De serverprocessor is speciaal ontwikkeld voor gebruik in datacenters. Alibaba Cloud is van plan voor deze eigen serverprocessors een eveneens eigen reeks van servers, de Panjiu-servers, te bouwen. Deze servers moeten meer prestaties en een betere energiezuinigheid opleveren. Ze worden ingezet voor algemene workloads en workloads voor AI-toepassingen en storagediensten.

Ook komen deze specifieke servers straks beschikbaar voor modules in grootschalige datacenters. Deze worden dan specifiek aangepast voor het afhandelen van cloud-native workloads, zoals containers. Wanneer de nieuwe serverprocessor en de servers precies leverbaar zijn, is niet bekend.

XuanTie CPU nu open-source

Alibaba Cloud maakt verder ook bekend dat het de technologie van zijn op de RISC-V-architectuur gebaseerde XuanTie CPU core open-source heeft gemaakt. De code van deze chipset is nu op GitHub en op het Open Chip Community-platform beschikbaar. Ontwikkelaars kunnen zo hun eigen processors fabriceren op basis van de XuanTie-architectuur. Deze is vooral interessant voor onder meer IoT-applicaties, zoals gateways en edge servers. Ook heeft de cloudgigant diverse ondersteuning voor meerdere besturingssystemen open source gemaakt, zoals voor Linux, Android en Alibaba’s eigen AliOS. In de nabije toekomst komen nog meer diensten, ontwikkeltools en SDK’s beschikbaar.