Orange Belgium ziet aantal mobiele klanten en omzet groeien

Orange Belgium, de Belgische tak van het Franse telecomconcern, heeft in het derde kwartaal zijn omzet zien toenemen. Dit komt vooral door het aantal toegenomen mobiele klanten, zo bericht de telecomoperator in zijn cijfers over het derde kwartaal van 2021.

Volgens de kwartaalcijfers over het derde kwartaal nam de omzet van Orange Belgium met 3,3 procent toe tot een totaal van 346,3 miljoen euro. De brutowinst, EBITA, nam met 8,1 procent toe tot 96,7 miljoen euro. De netto-wist daalde echter met 16 procent naar een totaal van 18 miljoen euro.

Toename van mobiele abonnementen

De sterke kwartaalcijfers waren volgens de Belgische telecomoperator onder meer het gevolgd van een flinke toename van het aantal mobiele klanten. In het afgelopen kwartaal nam het aantal mobiele abonnementen met 37.000 toe tot een totaal van 2,7 miljoen. De gemiddelde klantenomzet, de ARPU, bleef stabiel op 20,50 euro.

Overige marktsegmenten

Andere marktsegmenten van Orange Belgium die een flinke stijging hadden, waren onder meer het aantal verkochte bundels en abonnementen voor vast internet. Het aantal kabelklanten steeg met 25,5 procent naar een totaal van 382.000 Belgische klanten.