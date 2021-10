12th Gen Intel Core-processoren nu beschikbaar: DDR5, PCIe 5 en meer

De eerste zes processoren van Intel Core’s 12e generatie zijn beschikbaar. Uiteindelijk moet de 12th Gen Intel Core-productreeks 60 processoren bevatten.

Voor het eerst verdelen de processoren workloads gelijktijdig over een combinatie van CPU cores (ofwel P-cores) en efficiency cores (ofwel E-cores). Beide cores voorzien in vermogen, maar waar P-cores compromisloos te werk gaan, besparen E-cores indien mogelijk energie. De nieuwe balans wordt gefaciliteerd door Intel Thread Director, software die volgens Intel besturingssystemen in staat stelt workloads optimaal over een mix van E- en P-cores te verdelen.

DDR5

Elk van de nieuwe processoren ondersteunt DDR5, een vorm van werkgeheugen. Intel meldt dat de ontwerpen uitzonderlijk goed presteren bij video- en fotobewerking, het maken van 3D-modellen en multi-frame-renderen van content.

Overclocking van E-cores en DDR5-werkgeheugen wordt ondersteund door middel van softwaretools XTU 7.5 (voor cores) en XMP 3.0 (voor DDR5).

PCIe 5.0

Ook PCIe 5.0 kijkt bij elk model om de hoek, wat gegevensuitwisseling tussen de processor en andere pc-componenten moet gaan verbeteren. PCIe 5.0 voorziet in tweemaal zoveel bandbreedte als PCIe 4.0, de technologie die momenteel in desktopprocessoren is te vinden.

Gebalanceerd gebruik van E- en P-cores, DDR5-ondersteuning en PCIe 5.0 tellen op tot drie van de meest vooraanstaande gelijkenissen tussen de zes nieuwe processoren. Prijskaartjes en aantal cores (van 10 tot 16) zijn misschien wel de meest toonaangevende verschillen, zoals gedeeltelijk door de onderstaande afbeelding onderstreept.

Wanneer?

Fabrikanten, retailers en channel partners kunnen de modellen sinds 27 oktober pre-orderen. Algemene verkrijgbaarheid volgt op 4 november. De processoren kosten tussen de 264 dollar (228 euro) en 589 dollar (508 euro). Intel verwacht de introducties voor het einde van 2021 terug te zien in de line ups van 140 klanten, verspreid over 30 landen wereldwijd.

Tip: Stort Intels machtspositie in of maakt het bedrijf een comeback?