Stort Intels machtspositie in of maakt het bedrijf een comeback?

De chipindustrie heeft de afgelopen jaren grote stappen voorwaarts gemaakt. Er was echter één grote speler die hier grote moeite mee heeft en dat is Intel. Het bedrijf is technologisch ingehaald door de concurrentie. Het verliest op dit moment datacenter-klanten die kiezen voor AMD, of bijvoorbeeld AWS, eigen chips is gaan bakken. Op de desktop-markt zien we iets soortgelijks waar Apple heeft gekozen voor eigen chips ten koste van Intel.

Intel werkt aan een comeback maar die laat nog tot zeker 2025 op zich wachten. De grote vraag is natuurlijk, is dat op tijd, kan Intel zijn machtspositie herstellen? Dit en meer in deze Techzine Talks.

Op Techzine verscheen eerder ook al een achtergrondverhaal over dit onderwerp: Intels strategie heeft gefaald, herstel pas in 2025?

