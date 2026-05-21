Samsung wendt staking af met akkoord over AI-bonussen

Werknemers van Samsung hebben een geplande staking opgeschort. De grootste vakbond, die bijna 48.000 medewerkers vertegenwoordigt, heeft een voorlopig loonakkoord bereikt met de Zuid-Koreaanse fabrikant. Voor de wereldwijde geheugenmarkt, die al onder hoogspanning staat, is het uitblijven van een staking erg goed nieuws. Tussen 22 en 27 mei moeten de vakbondsleden wel nog stemmen over de deal.

Het conflict draait om de winstverdeling uit de enorm gestegen vraag naar geheugenchips. Samsung wilde medewerkers in de geheugenchipafdelingen fors extra belonen, met bonussen van 607 procent van het jaarsalaris, maar werknemers die minder geavanceerde chips maken voor bedrijven als Tesla en Nvidia zouden slechts 50 tot 100 procent ontvangen. Die 23.000 werknemers, aldus de vakbond, mochten niet achterblijven.

Druk van SK Hynix en een rechter

De spanning loopt al langer op, en Samsung heeft dat grotendeels te danken aan ontwikkelingen bij de concurrentie. Vorig jaar schafte concurrent SK Hynix zijn bonusplafond tien jaar lang af, wat leidde tot bonussen meer dan driemaal hoger dan bij Samsung. Sommige werknemers stapten over. Zoals eerder gemeld bleven Samsungs aandelen daardoor ook achter bij die van SK Hynix, ondanks een forse groei bij AI-chipbedrijven in algemene zin. Nu is die weg naar boven voor het aandeel wel weer gevonden, met een stijging van 8 procent vandaag op moment van schrijven.

Eerder dreigde de vakbond al met een staking van achttien dagen, waarbij meer dan 45.000 werknemers betrokken zouden zijn. Een Zuid-Koreaanse rechtbank greep preventief in. Zij oordeelde dat een staking de veiligheidsprocessen en kwaliteitscontrole niet mag verstoren. Bij overtreding riskeren de vakbonden boetes van omgerekend 64.000 euro per dag.

Beursreactie en winstcijfers

Het is van belang om nog te benadrukken hoe groot de toename in de vraag naar geheugenchips inmiddels is. De operationele winst van Samsung over het eerste kwartaal van 2026 steeg circa 750 procent op jaarbasis. Die vraag drijft ook Samsungs ambitie in HBM4-geheugen, waarmee het zijn achterstand op SK Hynix wil verkleinen.

Voor nu moet het bedrijf vooral zijn eigen personeel weer achter zich krijgen om alle ambities in te lossen. Samsung liet in ieder geval weten dat het geen herhaling hoopt te zien van het personeelsconflict. “Met een bescheiden houding zullen we een rijpere en constructievere verhouding met werknemers opbouwen om zoiets nooit meer te laten gebeuren.”