AMD lanceert Instinct MI200 GPU, baant weg voor snelste supercomputer

AMD introduceert Instinct MI200, een tweekoppige reeks GPU accelerators voor supercomputers en datacenters. De Instinct MI250X, het meest vermogende model van de serie, wordt verwerkt in de Frontier: een supercomputer die voor eind 2021 ’s werelds hoogste berekeningssnelheid moet gaan leveren.

De meerwaarde van een supercomputer draait om berekeningssnelheid. Onder andere het voorspellen van weer, klimaat en personaliseren van gezondheidszorg valt of staat met de mogelijkheid om een gigantische hoeveelheid berekeningen per seconde uit te voeren. Bij de bespreking van supercomputers worden gigantische hoeveelheden uitgedrukt in floating point operations per seconde, ofwel FLOPS. De krachtigste supercomputers van het moment, zogeheten exascale supercomputers, berekenen met een snelheid van 1018 FLOPS. Om dat gemakkelijker te beschrijven, verkorten wetenschappers het getal naar een term: exaFLOPS, waarin exa verwijst naar het eerdergenoemde exascale.

Waarom AMD’s introductie de aandacht trekt

ExaFLOPS-snelheden zijn pas twee keer bereikt. Eerst door het Folding@Home-project in maart 2020; vervolgens door ‘Fugaku’ in juni 2020, een supercomputer met onderdelen van Fujitsu. In beide gevallen ontstond de snelheid met een precieze combinatie van soorten processoren: Central Processing Units (CPU) én Graphical Processing Units (GPU). Moderne supercomputers bestaan dus niet uit het ene of het andere, maar een combinatie van CPU’s en GPU’s.

Met de MI200-reeks introduceert AMD twee GPU’s: de Instinct MI250X en Instinct MI250. Zoals eerdergenoemd werken dergelijke GPU’s in de praktijk samen met CPU’s. Vandaar beschrijft AMD de processoren als GPU accelerators. We hebben het in essentie over GPU’s, maar omdat de GPU’s zijn toegespitst om de volledige samenstelling van een supercomputer – en daarmee berekeningen – te versnellen, voegt AMD accelerator aan de naam toe.

Hoe de modellen in de wereld treden

De Instinct MI250X is een stukje krachtiger dan de MI250 en wordt op het moment van schrijven verwerkt in supercomputer ‘Frontier’. De Amerikaanse overheid, HPE, Oak Ridge National Laboratory en AMD ontwierpen de supercomputer om een snelheid van 1,5 exaFLOPS te overstijgen – en daarmee het record van de eerdergenoemde ‘Fugaku’ (1,42 exaFLOPS) te breken. Het laatste is overigens geen hoofddoel, zo leren we van Thomas Zacharia, director bij Oak Ridge National Laboratory. “Frontier zal de grenzen van wetenschappelijk onderzoek verleggen door het vermogen voor grootschalige AI-, analytics- en simulatietoepassingen te vergroten.”

Volgens de ontwikkelaars is ‘Frontier’ voor het einde van 2021 volledig functioneel. Ver voor die tijd verschijnen de MI250 en MI250X in de praktijk. Beide modellen zijn per direct verkrijgbaar in de vorm open-hardware compute accelerator en OCP Accelerator Module (OAM), twee verschillende standaarden die het mogelijk maken om de GPU’s in bestaande supercomputers en datacenters te integreren. Tot slot is de AMD MI250X bij HPE verkrijgbaar als onderdeel van de HPE Cray EX, een portfolio pre-built supercomputers.