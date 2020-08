HPE introduceert supercomputing-portfolio HPE Cray

Onder de merknaam HPE Cray introduceert HPE zijn portfolio van toepassingen voor supercomputing. Het portfolio is gebaseerd op de overname – en de recent afgeronde volledige integratie- van supercomputingspecialist Cray.

Met de nieuwe merknaam begeeft HPE zich dus nu op de markt voor het leveren van computing hardware die ten minste een 1018 OPS, ook wel een 1 exaflop, aan kan. Met deze super high-endsystemen kunnen extreem grote datasets worden gebruikt voor op AI- en analytics gebaseerde modellen of simulatiedoeleinden. Denk hierbij onder meer aan toepassingen en oplossingen voor defensiedoeleinden.

Met de overname van Cray kreeg HPE onder meer een drietal contracten voor het US Department of Energy in handen. Samen met chipsetfabrikant Intel wordt gewerkt aan de ‘Aurora’-supercomputer. Dit moet in 2021 de eerste voor exaflop-omgevingen geschikte supercomputer opleveren. Daarnaast wordt gewerkt aan een 1,5 exaflops Frontier-systeem voor Oak Ridge National Laboratory. Deze supercomputeromgeving staat ook voor volgend jaar gepland. De 2 exaflop El Capitan staat gepland voor 2023 en moet ’s werelds snelste computer worden. Deze twee laatste supercomputers, Cray Shasta-systemen, draaien op CPU’s en GPU’s van AMD.

Twee configuraties

Naast de van Cray verkregen supercomputer-contracten, heeft HPE nu dus ook een eigen portfolio onder HPE Cray op de markt gebracht. Dit portfolio bestaat uit twee basisconfiguraties. De eerste configuratie bestaat uit een luchtgekoelde Apollo 2000 Gen10 Plus-datacenteromgeving. Deze beschikt over vier AMD EPYC 7002 nodes in een 2U compute server.

Hieraan toegevoegd zijn HPE Cray software en een HPE Slingshot network interconnect. Deze network interconnect is een switch met 64 poorten en biedt tot 12,8 Tbps aan bandbreedte. Iedere poort heeft tot 200 Gbps aan connectiviteit en kan Ethernet Edge- of HPC fabric-functionaliteit bieden. De edge-poorten verzorgen connectiviteit met Ethernet NIC f externe routers met verbindingen van 100 GbE of 200 GbE.

De tweede configuratie voor HPR Cray is de HPE Cray EX. Dit is een vloeistof gekoeld kabinet voor acht compute chassis-omgevingen. Hierbij is er ruimte voor 64 compute blades die ieder afzonderlijk uit vier dual-socket AMD EPYC 7002 nodes bestaan. Dit biedt tot 512 processors. Ook hier zijn de HPE Cray-software en HPE Slingshot switch aan toegevoegd. Beide HPE Cray-toepassingen zijn geïntegreerd met een HPE Cray ClusterStor E1000 storagesysteem.

Meerdere kapers op de kust

HPE is niet de enige leverancier die zich op de markt voor supercomputing richt. Ook Dell EMC en IBM leveren dergelijke systemen. Daarnaast zijn ook de grote public cloudomgevingen een geduchte concurrent. Vaak is het makkelijker om in de cloud supercomputer hardware te ‘huren’ in plaats van deze zelf aan te schaffen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de custom Microsoft Azure supercomputer voor OpenAI.

Tip: Hoe waardevol is Hyper-Converged Infrastructure (HCI) voor jou?