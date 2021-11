Supermicro lanceert universele GPU-server voor HPC en AI

Supermicro kondigt de aankomende beschikbaarheid van een nieuwe, modulaire GPU-server aan. De server ondersteunt meerdere samenstellingen van GPU’s en CPU’s. Keuzevrijheid staat centraal in een poging om optimaal aan te sluiten op verschillende high-performance computing- en AI-toepassingen.

De toepasselijk genoemde ‘Universal GPU Server’ heeft een modulair ontwerp. Supermicro lanceert de server om clusters van meerdere servers van het CPU- en GPU-vermogen te voorzien voor HPC en AI-toepassingen.

Op detailniveau lopen de toepassingen uiteen. De optimale balans van CPU’s en GPU’s in een servercluster verschilt per toepassing. Vandaar stelt Supermicro keuzevrijheid centraal. Zowel Intel Xeon Scalable- als AMD EPYC-processoren worden ondersteund; AMD Instinct MI200- en NVIDIA A100 GPU’s idem.

In de praktijk

De introductie is onderdeel van een groter geheel. Supermicro streeft ernaar om de benodigde hardware voor HPC en AI-toepassingen in volledigheid bij organisaties aan te kunnen bieden. Het perfecte profiel van de ‘benodigde hardware’ is voor elke toepassing anders, wat modulaire ontwerpen noodzaakt.

De nieuwe Universal GPU Server is toegespitst om aan te sluiten op Supermicro’s bestaande HPC-systeemontwerpen (clusters, red.). Hoewel Supermicro haar hardware van oudsher met lucht koelt, stelt de organisatie dat vloeibaire koeling belangrijk is voor servers met de nieuwste CPU’s en GPU’s. Vandaar benadrukt CEO Charles Liang aandacht voor de technologie. “We kunnen nu grote aantallen vloeibaar gekoelde clusters met de nieuwste computertechnologieën leveren.”

Het moment waarop de GPU Server in Supermicro’s systemen beschikbaar wordt is vooralsnog onbekend.