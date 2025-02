HPE lanceert ProLiant Gen12-servers vol security- en AI-features

HPE introduceert acht nieuwe ProLiant Gen12-servers, elk uitgerust met Intel Xeon 6-processors. De nieuwe generatie servers biedt sterkere security, een betere ondersteuning voor complexe workloads en nauwkeurige management-opties voor datacenters en de edge.

De nieuwe ProLiant-servers zijn voorzien van HPE’s vernieuwde Integrated Lights Out (iLO) 7-technologie met een secure enclave, ofwel een ASIC-processor geheel gericht op security. De reden voor deze iLO-naam is dat het beheer van servers zelfs mogelijk is als deze niet op dat moment verbonden zijn met het standaard netwerk, maar met enkel een out-of-band management-verbinding. Naast bescherming tegen de dreigingen van vandaag, inclusief op de firmware van de servers zelf, belooft HPE dat zelfs een toekomstige quantumcomputer niet zomaar het systeem kraakt. Dit kan het hardmaken door een FIPS 140-3 Level 3-certificering.

AI-gestuurde operaties en energie-efficiëntie

HPE Compute Ops Management, het cloudgebaseerde platform van de serverbouwer, is uitgebreid met AI-functionaliteit voor het voorspellen en optimaliseren van energieverbruik. Een nieuwe zogeheten ‘global map view’ vereenvoudigt het beheer van gedistribueerde IT-omgevingen. Daarnaast levert HPE geautomatiseerde onboarding, zodat servers geen langdurige configuratie vereisen.

De verbeteringen op dit gebied richten zich ook op duurzaamheid. HPE wil voor klanten beter in kaart brengen wat de geschatte milieu-impact is van elk systeem, zodat organisaties met zoveel mogelijk kennis hun upgradeschema bepalen. Het is immers mogelijk dat men door de verbeterde prestaties van nieuwere servers juist sneller moet upgraden, zoals we recent bespraken in een Techzine-rondetafel:

Lees verder: Duurzaamheid in datacenters: hoe staat het ervoor?

Verbeterde prestaties en koeling

De Gen12-servers zijn geoptimaliseerd voor veeleisende workloads zoals AI, data-analytics en edge computing, stelt HPE. Ze bieden tot 41 procent betere prestaties per watt vergeleken met oudere systemen. Alle Intel-gebaseerde rack-servers kunnen worden uitgerust met directe vloeistofkoeling voor maximale energie-efficiëntie. Het verschil met luchtkoeling is dan ook groot: vloeistof verwijdert 3.000 keer meer warmte met hetzelfde volume. Het resultaat bij luchtgekoelde systemen is dat de ventilatoren steeds harder blazen naarmate de chips harder werken.

De HPE-servers met chips uit de Intel Xeon 6-lijn bieden maximaal 144 cores. Het instapmodel DL320 biedt maximaal 2 TB aan DDR5-geheugen, terwijl het topmodel, de DL380a tot 4 TB DDR5 reikt. De doeleinden van alle servers verschillen dan ook aanzienlijk. Net als eerdere generaties mikt HPE op verschillende delen van de servermarkt, maar met genoeg wendbaarheid voor het aansluiten van meerdere GPU’s of het upgraden ervan voor bijvoorbeeld AI-workloads.

Momenteel introduceert HPE alleen Intel-gebaseerde systemen, maar uit de presentatie blijkt dat we enkel wat geduld moeten hebben voor een AMD-opfrisbeurt. Aangezien diens Epyc-chips aan adoptie winnen de laatste jaren is het goed mogelijk dat HPE-klanten daar op wachten.

Lees ook: AMD wint terrein met Epyc in servers – en groeit overal

Beschikbaarheid

Zes van de acht nieuwe ProLiant Gen12-servers zijn vanaf het eerste kwartaal van 2025 te bestellen, waaronder de DL320, DL340, DL360, DL380, DL380a en ML350. De Synergy 480 en ProLiant DL580 Gen12 volgen in de zomer van 2025. Alle servers worden beschikbaar gesteld via het HPE GreenLake-platform.