‘Nieuwe supersnelle Intel Sapphire Rapid-X processors op komst’

Volgens de geruchtenmachine zijn er nieuwe supersnelle Intel-processors op basis van de Sapphire Rapid-X-technologie op komst.

Volgens Moore’s Law is Dead komt de chipfabrikant binnenkort met de nieuwe chips. De Sapphire Rapid-X-chipsets zouden beschikken over een HEDT-platform. De nieuwe processors beschikken daarnaast vermoedelijk over 56 cores en 112 threads aan CPU-kracht, 8-kanaals DDR5 RAM-ondersteuning, 350W aan TDP en 112 PCIe 5.0 lanes.

Eén van de nieuwe op Sapphire Rapid-X-gebaseerde processors zou ook over HBM2e-geheugen beschikken en een nieuwe Intel Ponte Vecchio GPU. Deze Intel-processor wordt voor de nieuwe Aurora-supercomputer ontwikkeld.

Verder heeft het doorgaans betrouwbare YouTube-kanaal ook meer informatie over de branding van de nieuwe processors. Hiervoor zou Intel de Core X-branding voor zijn Sapphire Rapids-processors laten vallen, om voor de nieuwe Xeon Workstation-processorfamilie te gaan.

Consumentenversie

Verder wordt gehoopt dat de ontwikkelingen, vooral het op HEDT geïnspireerd Intel Shapphire Rapids-X-platform, gaan leiden tot een nieuwe opvolger voor het Intel HEDT Cascade Laxe-platform. Vooral voor een meer op consumenten georiënteerde Sapphire Rapids CPU. Zij denken hierbij aan een CPU met 4-channel of 8-channel DDR5 RAM en 64 PCIe 5.0-lanes. Deze specifieke processors kunnen in hun ogen makkelijk de concurrentie aan met de op HEDT gebaseerde Ryzen Threadripper- en Ryzen Threadripper PRO-processors van AMD.

De nieuwe Sapphire Rapids-processors van Intel moeten in 2022 op de markt komen.

Tip: Intels strategie heeft gefaald, herstel pas in 2025?