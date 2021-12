AWS Private 5G concurreert met telecomproviders

Tijdens AWS Re:Invent heeft Amazon Web Services de concurrentiestrijd met telecomproviders geopend. AWS introduceerde een nieuwe dienst met de naam AWS Private 5G. Hiermee kunnen bedrijven hun eigen private 5G-netwerk opzetten op hun industriecomplex of campus.

Steeds meer bedrijven hebben behoefte aan connectiviteit op plekken waar dit voorheen overbodig was. In fabrieken staan veel machines die eigenlijk nooit verbonden waren maar simpelweg hun werk deden. Inmiddels is duidelijk dat door connectiviteit toe te voegen aan machines en de werkvloer, veel machines en processen een stuk slimmer kunnen worden gemaakt. Hierdoor wordt het mogelijk deze processen beter te analyseren en optimalisaties te vinden of om bijvoorbeeld storingen te voorkomen zodat de productie niet stil komt te liggen.

Bedrijven zijn hier al enkele jaren mee bezig. Zo hebben sommige bedrijven complete vaste netwerken aangelegd om alle machines en toepassingen te verbinden. Andere hebben gekozen voor een WiFi-netwerk waarmee alles en iedereen kan verbinden. Volgens AWS is het aanleggen van vaste netwerken een dure en tijdrovende investering, WiFi heeft ook zijn eigen nadelen, zo is de capaciteit per access point beperkt en zijn er vaak problemen met de dekking. Volgens AWS is 5G hierop het perfecte antwoord, 5G-netwerken kunnen enorm veel apparaten tegelijk verwerken en het bereik is zeer eenvoudig uit te breiden.

De theorie klinkt goed, maar of het werkelijk zo goed en betaalbaar is als AWS claimt tijdens de presentatie zal de toekomst nog even uit moeten wijzen. Wat het in elk geval wel is, is eenvoudig en betaalbaar als we AWS mogen geloven. Zo kan een bedrijf aangeven hoeveel apparaten het wil verbinden met het 5G-netwerk, waar het netwerk moet komen, hoe groot de omgeving is die qua bereik gedekt moet worden en de benodigde bandbreedte. Hiervoor betaald het bedrijf een vast bedrag aan AWS per maand, geen setup of aanschafkosten. Vervolgens levert AWS de apparatuur kant en klaar, die hoeft alleen maar ingeplugd te worden. AWS levert small cells, servers, het 5G core netwerk en de RAN software (radio access network). Daarnaast zit er een zakje simkaarten bij om alle apparaten en machines mee te voorzien. Vervolgens kan men in de web console van AWS de configuratie beheren.

AWS liet tijdens de presentatie ook nog vallen dat deze private 5G implementatie vergunningsvrij kan worden uitgerold, of dat in de toekomst ook in Europa kan is nog onduidelijk. Op dit moment is het product enkel in de Verenigde Staten te krijgen in een preview fase.

Concurrentie voor telecomproviders

Met deze nieuwe oplossing zullen veel telecomproviders niet heel blij zijn. Zij kunnen namelijk met de introductie van 5G zogenaamde slices maken van hun netwerk. Een soort taartpunten waarin ze het netwerk kunnen opdelen in onafhankelijke delen. Hiermee kunnen telecomproviders die een dekkend netwerk hebben ook Private 5G aanbieden. Zij kunnen dat in theorie landelijk doen of binnen een complete gemeente. Met de introductie van AWS Private 5G gaan ze op bedrijventerreinen en campussen in elk geval concurrentie krijgen van AWS.

Of dit ook negatieve gevolgen gaat hebben voor AWS is nog even afwachten. Het is namelijk ook druk bezig met een lobby om telecomproviders ervan te overtuigen een gedeelte van hun netwerken in de cloud te draaien. De AWS Cloud is hiervoor geschikt, maar ook die van Microsoft, Google en Oracle. Het zou zomaar kunnen dat telecomproviders om deze reden voor een van de andere clouds kiezen en niet voor AWS.

