Nieuwe HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G moet de uitrol en het gebruik van private 5G sterk vereenvoudigen en dus voor meer organisaties interessant maken.

HPE heeft er een behoorlijk druk halfjaar opzitten als het gaat om de netwerkafdeling, oftewel HPE Aruba Networking. Dit jaar begon uiteraard allemaal met de voorgenomen overname van Juniper Networks door HPE, waarna de Aruba-poot en nieuwe Juniper-poot samen HPE Networking zullen gaan vormen. Een overname die een enorme impact kan en zal hebben op HPE’s netwerkaanbod, mits hij doorgaat uiteraard. Lees hieronder vooral nog even onze analyse(s) over deze overname terug.

De voorgenomen overname was echter nog lang niet alles. HPE heeft ook veel nieuwe functionaliteit aan het Aruba-portfolio toegevoegd. Alleen al in het laatste kwartaal zijn er drie grote aankondigingen geweest. Allereerst was er het nieuws dat HPE enkele LLM’s heeft ontwikkeld en deze heeft toegevoegd aan HPE Aruba Networking Central. Dit om AIOps een boost te geven.

Daarna hoorden we over de nieuwe HPE Aruba 700 Series access points. Dit zijn niet alleen access points met ondersteuning voor Wifi 7. Ze zijn ook bedoeld om AI- en IoT-toepassingen in edge-omgevingen beter te kunnen draaien. Onder andere doordat er dankzij de verdubbeling van het SDRAM- en flash-geheugen (kleine) applicaties in containers op de access points kunnen draaien.

Tot slot schreven we tijdens de recente RSA Conference over de security-updates die HPE Aruba Networking heeft gedaan. Het gaat dan met name om het met behulp van AI detecteren van bedreigingen en vreemd gedraag voor en van IoT-apparatuur. Dit nieuwe AI-aanbod is een toevoeging op het bestaande AIOps-aanbod binnen HPE Aruba Networking Central.

HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G: integratie van Athonet

Met de aankondiging van vandaag hebben we vlak voor HPE Discover, waar dit jaar voor het eerst ook de Atmosphere-conferentie van HPE Aruba onderdeel van uit zal maken, nog een stevige uitsmijter tegoed van HPE. Met HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G heeft HPE namelijk Athonet in het eigen netwerkaanbod geïntegreerd, een kleine 1,5 jaar na de overname.

We moeten eerlijk toegeven dat Athonet voor de overname niet zo goed kenden. Dat bleek een tekortkoming aan onze kant te zijn, want het was een van de belangrijkste spelers in de markt. We waren hier niet alleen in overigens, ook medewerkers van HPE Aruba Networking die we spraken gaven aan compleet verrast te zijn door de volwassenheid van het aanbod van Athonet.

De integratie van Athonet en dus de lancering van HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G is wat ons betreft best groot nieuws. Private 5G heeft namelijk de naam complex te zijn en vaak ook te bestaan uit apparatuur van verschillende vendoren. Dat levert niet alleen uitdagingen op bij het aanleggen van een dergelijk netwerk. Ook op het gebied van beheer zorgt het voor de nodige hoofdpijn. Deze dingen lost HPE met het nieuwe aanbod in een keer op, in ieder geval op papier. Klanten nemen immers alles af bij dezelfde leverancier.

Waaruit bestaat HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G?

HPE belooft met HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G een end-to-end-oplossing te bieden. Deze bestaat uit een 4G/5G core, HPE ProLiant Gen11 servers, simkaarten en esimkaarten, 4G/5G small cells en een dashboard. De small cells die HPE levert combineren naar eigen zeggen dekking binnen en buiten. Daar hoeven organisaties dus geen afzonderlijke oplossingen voor te gebruiken, met alle bijkomende uitdagingen die daarbij horen.

Dat klinkt al me al als een aardig compleet aanbod. Het betekent echter ook dat klanten er bewust voor moeten kiezen om alles bij dezelfde leverancier af te nemen. Dat beperkt klanten in hun keuzes. Aan de andere kant nemen ze met HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G een volledige stack af, die volledig is geïntegreerd en getest. Dat is ook wat waard natuurlijk. HPE belooft een uitrol binnen dertig minuten. Dit is mogelijk dankzij zero touch provisioning en de nodige configuratiewizards.

Op dit moment is het wel goed om op te merken dat HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G nog niet te beheren is vanuit HPE Aruba Networking Central. Dat staat echter wel op de roadmap. Op zich is dit geen gekke werkwijze overigens, het past in het stramien dat HPE wel vaker toepast. Eerst de volledige oplossing bouwen en in de markt zetten, daarna integreren in een overkoepelend beheerplatform. Dat is uiteindelijk ook voor dit nieuwe aanbod HPE GreenLake, waar Aruba Networking Central inmiddels ook volledig binnen afgenomen kan worden.

Met HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G maakt HPE de uitrol en het beheer van private 4G/5G-netwerken zonder meer een stuk eenvoudiger. Of het de markt er ook daadwerkelijk mee vergroot, is natuurlijk nog maar de vraag. Die markt is immers vrij duidelijk afgekaderd. Private 4G/5G is interessant voor een beperkt aantal industrieën, zoals de maakindustrie, havens en andere sectoren waar veel grote open ruimtes zijn die met wifi lastig of alleen tegen enorm hoge kosten te voorzien zijn van draadloze verbindingen. Daar verandert ook met deze aankondiging niets aan. Wel is het zo dat het nu een stuk eenvoudiger wordt om de stap te zetten. Daar ligt de voornaamste winst wat ons betreft.