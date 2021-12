Amerikaanse toezichthouder wil overname ARM door Nvidia blokkeren

De Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission wil de overname van ARM door Nvidia blokkeren en stapt hiervoor naar de rechter. Reden is dat Nvidia door de voorgenomen overname technologie in handen krijgt die het kan blokkeren voor gebruik door concurrenten. Dit zou de marktwerking beperken.

De FTC heeft besloten dat het gaat proberen de overname te voorkomen. Hiervoor is de toezichthouder naar de rechter gestapt. Reden voor deze actie is dat de voorgestelde overname Nvidia de complete controle zou geven over chiptechnologie en ontwerpen die voor concurrenten ook van belang zijn voor de productie van hun eigen processors. Nvidia heeft hierdoor de mogelijkheid de toegang tot deze technologie voor concurrenten te blokkeren en op die manier daar voordeel uit te halen. Dit bemoeilijkt weer de concurrentie op de markt voor processors.

Dominante positie in drie marktsectoren

Meer specifiek zou de overname de concurrentie voor een drietal marktsectoren voor processors oneerlijke concurrentie brengen. In de eerste plaats zijn dit zogenoemde ‘high-level advanced driver assistance’-systemen voor auto’s. Denk daarbij aan rijbaanassistentie en het voorkomen van botsingen. Daarnaast is de technologie van ARM belangrijk voor onder meer netwerktoepassingen als zogenoemde DPU SmartNIC’s. Deze toepassingen moeten de security en de efficiency in datacenters verbeteren.

Verder is de ARM-technologie erg belangrijk voor de chipsets die in datacenteromgevingen van cloudaanbieders worden gebruikt. Vooral voor het bieden van meer efficiency, energiebesparing en betere prestaties.

De voorgenomen rechtszaak van de FTC tegen de overname van ARM door Nvidia gaat pas op 9 augustus 2022 van start. Dit betekent dat tot die tijd de complete overname nog steeds niet een feit zal zijn. Ook in Europa zijn er twijfels en lopen er onderzoeken.

Tip: Waarom de overname van ARM door Nvidia moet worden verboden