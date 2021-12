Lenovo lanceert ThinkEdge SE450 voor AI-workloads aan de edge

Lenovo lanceert de ThinkEdge SE450. Een nadruk op CPU-vermogen, compact ontwerp en connectiviteit met de cloud maken de server geschikt voor de uitvoering van AI-workloads aan de edge.

Het model volgt de Lenovo ThinkSystem SE350 op, een edge server die in mei van dit jaar werd geïntroduceerd. Beide servers hebben een klein formaat, relatief laag stroomverbruik en een voorziening van de benodigdheden voor dataverwerking in gemeen.

Volgens Lenovo is de SE450 in het bijzonder geschikt voor AI-toepassingen. Het model bevat een 3rd Gen Intel Xeon CPU, een generatie met Intel Deep Learning Boost-technologie. Hoewel we weten dat de release is ontworpen met het oog op GPU’s van Nvidia, is het op dit moment niet duidelijk of en welke GPU’s er worden meegeleverd. Qua storage biedt het model ruimte voor zes 2,5-inch 7mm drives (SSD), zes NVMe drives en twee M.2 boot drives (RAID 1).

Geschiktheid voor de edge komt onder andere voort uit de integratie van Lenovo Open Cloud Automation. Elke ThinkEdge SE450 draait op de technologie. Het omvat een automatiseringsplatform voor de uitrol van servers in bestaande infrastructuren. Lenovo Open Cloud Automation integreert met Kubernetes, Red Hat OpenShift en VMware Cloud Foundation, wat een relatief snelle uitrol in infrastructuren met dergelijke technologieën waarborgt.

De ThinkEdge SE450 verschijnt in twee vormen. Allereerst is het model apart verkrijgbaar. Ten tweede wordt de server opgenomen in Lenovo TruScale, een een enkele dienst met alle benodigdheden om workloads van de edge naar de cloud uit te breiden, waaronder edge servers en passende storage.