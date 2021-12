‘Vlaanderen heeft sneller internet dan Wallonië’

In België loopt de internetsnelheid in de verschillende gewesten sterk uiteen. Dit blijkt uit cijfers van Ookla. Vergeleken met andere Europese landen is België een middenmotor. Vlaanderen scoort daarbij zowel voor mobiel als vast internet beter dan Wallonië

De snelheden van zowel mobiel als vast internet in België zijn volgens Ookla-onderzoek gemiddeld ten opzichte van andere Europese landen. De mobiele snelheid is gemiddeld 48,88 Mbps en die vast internet 72,90 Mbps. Voor mobiel internet is dit in Europees perspectief goed voor een vijfde plek, waarbij Nederland de toon zet met 84,59 Mbps.

Op het gebied van vast internet is de gemeten snelheid voldoende voor een zesde plaats. Zwitserland scoort het hoogst met een gemiddelde snelheid van 104,58 Mbps.

Sterke regionale verschillen

Een opvallende conclusie uit het Ookla-onderzoek is dat de internetsnelheid in België per regio of gewest flink verschilt. Hierbij is het duidelijk dat Vlaanderen over een hogere mobiele en vaste internetsnelheid beschikt dan Wallonië.

In Vlaanderen, exclusief de provincie Limburg, komt de gemiddelde mobiele internetsnelheid uit op een totaal van meer dan 50 Mbps. In Wallonië ligt deze snelheid op tussen de 28 en 29 Mbps. Voor de vaste internetsnelheid is hetzelfde merkbaar. In Vlaanderen behalen vaste internetverbindingen een gemiddelde snelheid van 87,02 Mbps. In het zuiden ligt deze snelheid op 55,66 Mbps. Het gewest Brussel noteert een gemiddelde vaste internetsnelheid van 60,40 Mbps.

Op provinciaal niveau zijn de verschillen binnen de drie gewesten kleiner. Opvallend hierbij is dat de provincie Limburg met een gemiddelde vaste internetsnelheid van 90,07 Mbps het snelste scoort in heel België.

Operators en aanbieders

De specialisten van Ookla keken ook nog naar de mobiele en vaste snelheden die de diverse (mobiele) Belgische operators en internetaanbieders leveren. Voor mobiel internet is Telenet/Base de snelste aanbieder, waarbij het Base-onderdeel net iets beter scoort dat Telenet. Nummer twee is Proximus en Orange Belgium komt op de derde plaats.

Op het gebied van vast internet noteert Telenet met een gemiddelde snelheid van 124,89 Mbps de snelste toegang. De Waalse kabelaar Voo volgt op de tweede plaats, gevolgd door Orange, Proximus en Scarlet.