Pure Storage introduceert 5,8 PB NVMe FlashArray//XL voor datacenters

Pure Storage lanceert de FlashArray//XL, een rack met 40 NVMe flash modules (drives) en een totale capaciteit van 5,8 petabytes.

De introductie omvat de meest vermogende array in het aanbod van Pure Storage. De capaciteit van het meest vergelijkbare model, de FlashArray//X, piekt op 3,3 petabytes. Een enkele FlashArray//XL is in staat om 5,5 petabytes te leveren. Daarmee is de release geschikter voor grootschalige datacenters en de storage-benodigdheden van veeleisende workloads.

In de praktijk

De nieuwe array is ontworpen voor Pure Fusion, het zogeheten Storage-as-a-Service-model dat Pure Storage in september lanceerde. Pure Fusion brengt een vrijwel autonome managementlaag bovenop een infrastructuur. De arrays in de infrastructuur worden herkend. Vandaaruit is de hardware als geheel te overzien en beheren. Operators kunnen de capaciteit van arrays vanuit een interface aan workloads toebedelen.

Eindgebruikers van storage, bijvoorbeeld de klanten van een datacenter of IT-afdeling van een grootbedrijf, kunnen storage objects dankzij een API op eigen benen beheren. Dergelijke self-service neemt een deel van de werklast van operators weg.

De introductie van FlashArray//XL voegt schaalbaarheid aan Pure Fusion toe. Nieuwe systemen zijn relatief gemakkelijk aan een Pure Fusion-omgeving toe te voegen. Na het aansluiten van een FlashArray//XL en aanwijzen van de gewenste storage tier is de oplossing vrijwel direct benaderbaar voor workloads die reeds voor de tier zijn geconfigureerd.

