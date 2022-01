Waalse telecomoperator VOO definitief in handen van Orange

De Waalse telecomoperator VOO komt definitief in handen van Orange Belgium. De telecomgigant heeft hiervoor eind december 2021 overeenstemming bereikt met het moederbedrijf van de Waalse operator, Nethys. De andere gegadigde, telecomoperator Telenet vist hierdoor achter het net.

Door de eind vorig jaar gesloten overeenkomst krijgt Orange Belgium 75 procent van de aandelen minus één aandeel van VOO in handen. Dit enkele aandeel geeft de verkopende partij Nethys nog enige invloed in het bedrijf. In totaal heeft de overname een waarde van 1,8 miljard euro. Beide partijen waren al enige tijd met elkaar in gesprek over een overname.

Telenet vist achter het net

De acquistie van VOO betekent dat concurrent Telenet achter het net vist. Deze Belgische telecomoperator had ook interesse in VOO voor het uitbreiden van zijn activiteiten in de regio Wallonië en meer concurrentie met de derde Belgische aanbieder Proximus. Volgens kenners van de transactie lag het bod van Telenet op VOO lager dan de huidige 1,8 miljard euro van Orange Belgium.

Meer marktaandeel in Wallonië

Met de overname van VOO krijgt Orange Belgium meer marktaandeel in de regio’s Wallonië en Brussel. Vooral op het gebied van breedbandinternet met hoge snelheid. De telecomgigant is van plan flink te investeren in de kabel- en glasvezelinfrastructuur in deze regio’s. VOO zal blijven investeren in het ontwikkelen van call center-oplossingen en het televisieaanbod.

De overname moet wel nog de goedkeuring krijgen van de Europese Unie. Tot deze goedkeuring is verleend, zullen VOO en Orange Belgium als twee aparte bedrijven hun werkzaamheden uitvoeren. Na goedkeuring ligt dan een integratie van VOO in Orange Belgium voor de hand.

