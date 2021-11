Orange België neemt Waals VOO over, troeft Telenet af

Orange gaat exclusief met Nethys onderhandelen over de overname van de Waalse telecomoperator VOO. Concurrent Telenet bijt hierdoor in het stof.

De afgelopen periode had zowel Orange als Telenet interesse in VOO. Eigenaar Nethys heeft nu besloten exclusief met Orange Belgium te gaan onderhandelen over de overname.

In een verklaring stelt Orange dat het bij de onderhandelingen met Nethys mikt op een overnamebedrag van 75 procent van de totaalwaarde van VOO min één aandeel. De Belgische tak van het Franse telecomconcern waardeert de Waalse telecomoperator op een totaalbedrag van 1,8 miljard euro.

Orange, dat naar eigen zeggen een lage schuld heeft, wil de overname financieren via leningen bij de bank en een financiële injectie van moederconcern Orange SA. Met de overname wil Orange zijn netwerk in België verder uitbreiden.

Al eerder in de etalage

De Waalse telecomoperator VOO stond al langere tijd te koop. Een overname van de Amerikaanse durfinvesteerder Providence in 2019 ketste na lange juridische gevechten af. De durfkapitalist wilde volgens eigenaar Nethys minder betalen dan concurrenten voor de Waalse operator over zouden hebben gehad.

VOO levert telecomdiensten als vaste en mobiele telefonie, televisie en internet aan ongeveer 1,3 miljoen klanten in de Belgische regio Wallonië en aan 400.000 klanten in Brussel.