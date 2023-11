Citymesh is overeengekomen met Proximus dat het Edpnet overneemt. Citymesh is in samenwerking met Digi een nieuwe nationale operator in België. Door de toevoeging van Edpnet kan de telecomoperator nu ook de particuliere markt bedienen.

Edpnet zal dan toch in de handen van Citymesh belanden. Laatsgenoemde heeft daartoe een akkoord gesloten met Proximus. Na een verkoopronde van Edpnet in het voorjaar van 2023 werd Proximus aangesteld als nieuwe eigenaar. De telecomoperator bood de hoogste prijs, een bedrag van 20,5 miljoen euro. Het is niet bekend voor welk bedrag Citymesh de overname nu afrondt.

Juridisch gevecht voorkomen

De telecomoperator toonde alleen niet als enige speler interesse in Edpnet. Zowel Citymesh als Orange Belgium kwamen opdagen voor de verkoop. Na met lege handen naar huis te zijn vertrokken, vocht Citymesh de beslissing over de verkoop aan. De afhandeling van de zaak stond nog op de planning, maar is nu niet langer nodig. Gisteren kwamen Proximus en Citymesh namelijk onderling tot een akkoord over de overname van Edpnet door Citymesh.

Citymesh benadrukt in de mededeling zijn rol als uitdager op de Belgische telecommarkt: “Deze overname is het bewijs van het engagement van Citymesh om hoogwaardige connectiviteit te bieden en is een natuurlijke uitbreiding van haar kernmissie om meer concurrentie op de Belgische markt te brengen.” Rond de zomer van 2024 zal Digi Belgium, de officiële benaming van de nieuwe telecomoperator in België, van start gaan. Zo laat de CEO van Citymesh weten aan De Tijd.

Bij Proximus klinken er opgeluchte geluiden. De telecomoperator zat naast de aankomende procedure met Citymesh namelijk ook vast aan een onderzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Dit onderzoek beëindigt de BMA nu. “Dit laat toe een einde te maken aan de onzekerheid rond de toekomst van edpnet en de continuïteit op lange termijn voor zijn klanten te garanderen”, zegt Proximus.