‘Bedrijven maken private 5G-netwerken snel beschikbaar’

Wereldwijd investeren steeds meer bedrijven in private 5G-netwerken. De netwerktechnologie belooft dan ook snel breder beschikbaar te worden. Dit constateren onderzoekers van Economist Impact in samenwerking met NTT.

Volgens het onderzoek zijn bedrijven steeds meer op zoek naar snellere connectiviteits- en communicatietechnologie. Een grote meerderheid van de bedrijven geeft aan hun netwerken te upgraden met next-gen connectiviteitstechnologieën als Wifi 6, 4G en 5G. Een kwart van deze respondenten onderzoekt het inzetten van private 5G-netwerken. Een klein percentage draait al zo’n private 5G-netwerk.

Private 5G-netwerken worden vooral interessant gevonden door bedrijven waarbij netwerkconnectiviteit extreem belangrijk is. Denk hierbij aan industriële bedrijven die veel robots of andere slimme oplossingen inzetten, de energiesector en de transportsector.

Belangrijkste redenen voor private 5G-netwerken

De belangrijkste reden voor de uitrol van private 5G-netwerken is volgens het rapport meer veiligheid voor netwerken. Een groot aantal respondenten gaf aan dat hun huidige (draadloze) netwerken niet kunnen voldoen aan de vereiste network security. Zij vinden bijvoorbeeld dat hun bestaande Wifi-netwerken de security niet kunnen leveren en private 5G daarom een goede vervanger is.

Daarnaast zijn de bedrijven ook geïnteresseerd in de extra functionaliteit van 5G. Vooral op het gebied van dataprotectie. Zo verwachten bedrijven met de komst van private 5G-netwerken meer controle over hun data te kunnen uitoefenen, meer dekking en snelheid te kunnen bieden en een betere responsetijd van hun huidige operator te kunnen krijgen.

Langzaam implementatieproces

Hoewel de interesse in private 5G-netwerken toeneemt, nemen de meeste bedrijven nog de eerste stappen op dit gebied. De uitrol van private 5G-netwerken gaat zich daarom over de middellange en langere termijn uitstekken. Een klein aantal bedrijven hoopt binnen een half jaar een private 5G-netwerk uit te rollen, een iets groter percentage in de komende 12 maanden en de rest in 18 maanden.

Belangrijke uitdagingen die bedrijven voor het uitrollen van private 5G-netwerken zien, zijn de integratie van 5G met bestaande (draadloze) netwerken en systemen. Andere uitdagingen zijn de complexiteit van de infrastructuur die voor de uitrol van 5G nodig is en het ontbreken van de juiste technische vaardigheden voor het beheer van 5G-netwwrken bij medewerkers.

Overige interessante diensten

Verder blijkt uit het onderzoek dat bedrijven er vooral goed aan doen private 5G als een beheerde dienst af te nemen. Meer dan een derde van de onderzochte bedrijven met een private 5G-netwerk heeft dit aan een MSP uitbesteed op basis van SLA’s. Een derde ziet het gebruik van private 5G liever als een soort hybride oplossing. Deze bedrijven leasen hun private 5G-netwerk van een mobiele telecomoperator.

Andere diensten die bedrijven voor private 5G bij leveranciers afnemen, zijn systeemintegratie, het onderhouden van de uitgerolde netwerken en netwerkontwerp- en planning.