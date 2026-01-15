Eurofiber voegt Netways Europe toe aan private 5G-partners

Eurofiber breidt zijn ecosysteem voor Mobile Private Networks uit met Netways Europe als logistiek- en staging-partner. De samenwerking moet organisaties sneller toegang geven tot private 5G-netwerken door een gestroomlijnde uitrol en lifecycle management.

Eurofiber biedt sinds februari 2024 samen met Nokia, NTT DATA en Greenet Mobile Private Networks aan. Deze private 5G-netwerken combineren glasvezelverbindingen met draadloze connectiviteit voor bedrijfskritische processen. Organisaties krijgen daarmee controle over hun mobiele netwerk, zonder afhankelijkheid van publieke netwerken of beperkingen van wifi.

Netways Europe treedt nu toe als vierde partner in het MPN-ecosysteem. Het Nederlandse bedrijf verzorgt de pre-configuratie, testing en tijdige levering van alle benodigde hardware. Dankzij deze aanpak kunnen Eurofiber, NTT DATA en Greenet zich volledig richten op technologie en netwerkbeheer.

Lifecycle management en duurzaamheid

Het lifecycle management-concept van Netways Europe zorgt ervoor dat apparatuur als ‘solution set’ structureel op voorraad is. Geretourneerde apparatuur wordt verantwoord gerefurbisht of afgevoerd. Dit draagt bij aan duurzaamheid en transparante kostenbeheersing voor klanten, aldus de partners.

Netways Europe is al meer dan 25 jaar actief als specialist in netwerkinfrastructuur. Het bedrijf opereert in ruim tien Europese landen en bedient meer dan tweehonderd partners en klanten met logistieke en staging-diensten.

Groeiende vraag naar private 5G

De MPN-dienst biedt organisaties een afgeschermd mobiel netwerk dat meegroeit met operationele behoeften. Toepassingen liggen vooral bij productielijnen, logistieke hubs, havens en campussen waar gegarandeerde prestaties, veiligheid en beschikbaarheid cruciaal zijn. De dienst werkt met vaste maandelijkse kosten, afgestemd op capaciteit en locaties.

“Wij zijn trots om als vertrouwde partner toe te treden tot het MPN-ecosysteem van Eurofiber”, zegt John van Lopik, eigenaar van Netways Europe. “Onze expertise en hands-on mentaliteit zorgen ervoor dat klanten altijd kunnen rekenen op een snelle en betrouwbare levering van hun private 5G-netwerk.” Jeroen Thijsen, Business Development Manager Innovation bij Eurofiber, voegt toe: “Met Netways Europe als partner kunnen we onze belofte waarmaken: waar fiber stopt, gaan we draadloos verder.”