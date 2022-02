Pure Storage krijgt hoofdrol in infrastructuurdiensten van Kyndryl

Kyndryl gaat de storagetechnologie van Pure Storage aan klanten verlenen. De organisaties maken een wereldwijde samenwerking bekend.

In oktober 2021 splitste de managed infrastructuurafdeling van IBM af in een nieuw bedrijf: Kyndryl. Inmiddels verleent de organisatie consultancy, data-, AI-, cloud- en netwerkdiensten aan grootbedrijven.

De storage-as-a-service-technologie van Pure Storage wordt per vandaag opgenomen in het aanbod van Kyndryl. Dat maken de organisaties bekend. Kyndryl zal Pure Storage in meerdere diensten integreren. De organisatie traint specialisten om Pure Storage bij nieuwe en bestaande klanten aan te bieden.

Pure Storage en Kyndryl

Pure Storage ontwikkelt fysieke FlashArrays en een managementplatform om workloads op arrays te deployen en beheren. Kyndryl implementeert infrastructuur en software voor cloudtoepassingen (waaronder analytics en AI), SD-WAN-netwerken, security en meer.

Storage-infrastructuur is voor de meeste diensten van Kyndryl relevant. Vandaar zullen de organisaties samenwerken aan diverse vraagstukken, waaronder migraties, automatisering, multi-cloud management en containerisering. Nieuwe diensten — en nieuwe versies van bestaande diensten — worden beschikbaar in een as-a-service-model.

“De samenwerking helpt klanten om nieuwe manieren voor datamanagement, -security en -analyse te benutten”, deelt Stephen Leonard, Global Alliances & Partnerships Leader bij Kyndryl.