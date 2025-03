Trump wil Amerikaanse CHIPS Act aan banden leggen

President Donald Trump meldt dat Amerikaanse wetgevers de CHIPS Act moeten afschaffen. Die wet biedt $52,7 miljard aan subsidies voor de productie en fabricage van halfgeleiders.

Trump noemt het volgens Reuters een vreselijke wet. De staat zou honderden miljarden dollars uitgeven zonder enige resultaat. Het Congres zou de CHIPS Act moeten afschaffen. Wat er overblijft, zou men moeten gebruiken om de schulden te verminderen.

De CHIPS and Science Act, ondertekend door toenmalig president Joe Biden in augustus 2022, bevatte $39 miljard aan subsidies voor de Amerikaanse halfgeleiderproductie en verwante componenten. Dit naast $75 miljard aan leenautoriteit van de overheid.

De opmerkingen zijn de sterkste kritiek van Trump op de CHIPS Act tot nu toe. De VS hoeven volgens hem geen geld te geven, want vermijden van nieuwe tarieven zal genoeg zijn om fabrikanten te overtuigen om fabrieken in de VS te bouwen.

De toenmalige minister van Handel Gina Raimondo onder Biden overtuigde vijf leidende wereldwijde halfgeleiderbedrijven om fabrieken in de Verenigde Staten te vestigen via overheidsbeurzen. Dit in een poging de nationale veiligheidsrisico’s van geïmporteerde chips aan te pakken. In de laatste weken van de Biden-administratie keurde het Ministerie van Handel meer dan $33 miljard aan beurzen goed, waaronder $4,745 miljard voor het Zuid-Koreaanse Samsung Electronics. Naast tot $7,86 miljard voor Intel $6,6 miljard voor Taiwan Semiconductor Manufacturing Co en $6,1 miljard voor Micron.

Sommige functionarissen vrezen dat Trump probeert bindende subsidieovereenkomsten die de Biden-administratie afsloot ongeldig te maken. De gouverneur van New York, Kathy Hochul, zei dinsdag dat de wet de reden is dat Micron $100 miljard en 50.000 banen naar Centraal-New York brengt.

Klachten van TSMC

TSMC kondigde deze week samen met Trump aan dat het van plan is een nieuwe investering van $100 miljard in de Verenigde Staten te doen. Die bestaat uit het bouwen van vijf extra chipfaciliteiten in de komende jaren. Lutnick verwees naar de $6,6 miljard subsidie voor TSMC tijdens een evenement in het Witte Huis op maandag, maar merkte op dat het ministerie niet van plan lijkt TSMC nieuwe subsidies te geven. Het komt echt in aanmerking voor een belastingcredit van 25% voor investeringen in de productie.

TSMC zei vorige maand dat het al $1,5 miljard van de subsidie heeft ontvangen. Kamerlid Greg Stanton zei dat de opmerkingen van Trump een directe aanval op de halfgeleiderindustrie van Arizona en tienduizenden Arizona-werknemers waren. Hij zei dat de investering van $100 miljard door TSMC zonder de wet niet had plaatsgevonden. Deze week werd ongeveer een derde van het personeel van het kantoor van het Amerikaanse Ministerie van Handel dat $39 miljard aan subsidies voor chipmakers beheert, ontslagen, zeiden twee bronnen die bekend waren met de situatie.

