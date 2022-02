Aanleg onderzeese kabel tussen Azië en Europa van start

Singapore Telecommunications Limited (Singtel) maakt de aanleg van een 19.000 kilometer lange onderzeese kabel bekend. De kabel verbindt meerdere landen tussen Singapore en Frankrijk, waaronder India, Griekenland en Italië.

De organisatie hoopt de onderzeese kabel voor het einde van 2025 te voltooien. Vanaf dat moment is de kabel geschikt voor breedbandinternet in meerdere regio’s tussen Singapore en Franrijk. Volgens Singtel levert de kabel snelheden tot 100 terabytes per seconde. Dat staat gelijk aan ongeveer 40.000 hi-res video’s per seconde.

Naast een directe verbinding tussen Singapore en Frankrijk stopt de kabel in meerdere tussenstations in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Europa. De kabel werd naar het traject vernoemd: SEA-ME-WE 6, kort voor Southeast Asia, Middle East en Western Europe.

Zesde SEA-ME-WE

De route is door vijf eerdere kabels verbonden. SEA-ME-WE 3, de derde variant, eindigt in Oostende (België). KPN, Deutsche Telecom en tientallen andere organisaties hebben aandelen in SEA-ME-WE 3. Zij gebruiken de kabel om internet in hun regio’s te leveren.

Volgens Singtel heeft SEA-ME-WE 6 twee keer zoveel capaciteit als elke vorige versie, waaronder SEA-ME-WE 3. De kabel wordt gefinancierd door meerdere telecomproviders. Het merendeel van de investeerders is actief in Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten. Op dit moment is Orange France de enige Europese aandeelhouder.

Egypte lag plat

Hoewel onderzeekabels door een massa zeewater worden beschermd, ontkomt niet elke kabel aan de risico’s van een landlijn. In 2013 probeerden drie duikers door SEA-ME-WE 4 heen te snijden. Vijf jaar eerder werd SEA-ME-WE 3 beschadigd door ankers van schepen. Dit incident legde driekwart van al het internetverkeer in Egypte plat.

