Google heeft een nieuw project voor onderzeese internetkabels aangekondigd. Project Nuvem moet de Amerikaanse staat South Carolina verbinden met Bermuda en Portugal. Hierdoor moeten meer gebruikers de clouddiensten van Google kunnen gebruiken.

Google investeert al enkele jaren in het aanleggen van onderzeese internetverbindingen. Volgens de techgigant bewijzen onderzoeken dat onderzeese internetkabels zorgen voor goedkopere internettoegang en -beschikbaarheid. Dit zou samenlevingen helpen zich te ontwikkelen, terwijl op hetzelfde moment overheden en het bedrijfsleven beter hun digitale transitie kunnen vormgeven.

Vooral voor Google Cloud-diensten

Voor Google zelf biedt de nu aan te leggen onderzeese internetkabels tussen South Carolina, Bermuda en Portugal vooral de mogelijkheid om het gebruik van zijn clouddiensten makkelijker te maken. Denk aan hogere datasnelheden en minder latency. Nuvem is het woord ‘cloud’ in het Portugees. De nu aan te leggen Nuvem-kabel moet in 2026 operationeel worden.

Meer Google-onderzeekabels

De nieuwe onderzeeverbinding is niet de enige verbinding van Google die in South Carolina aan land komt. Recent kwam daar bijvoorbeeld Firmina aan land. Deze onderzeekabel verbindt zich straks met Brazilië, Uruguay en Argentinië.

De techgigant startte in 2010 in een consortium met het aanleggen van Unity, een onderzeese internetkabel tussen Japan en Californië. In 2019 werd de eigen eerste onderzeese internetkabel Curie gelanceerd. Deze kabel loopt van Californië naar Chili.

In 2021 werd Dunant gereedgemaakt. Dit is een transatlantische kabel tussen de staat Virginia en Frankrijk. In 2022 volgde de transatlantische kabel Equiano die Portugal verbindt met Afrika.

Ook andere big techbedrijven als Meta, Microsoft en Amazon hebben eigen onderzeese internetkabels of delen deze met elkaar.

