Cisco introduceert cloudgebaseerde private 5G-oplossing

Cisco introduceert een cloudgebaseerde Private 5G as-a-Service-oplossing waarmee bedrijven eenvoudig zelf een private 5G-netwerk in hun bedrijfsomgeving(en) kunnen uitrollen. Daarnaast breidt de techgigant zijn IoT-portfolio uit en werkt het nauwer samen met Rakuten Symphony.

Tijdens MCW 2022 in Barcelona maakte de Amerikaanse techgigant bekend meer te gaan inzetten op private 5G-connectiviteit en -netwerken. Cisco ziet private 5G als een belangrijke aanvulling op, en niet als een vervanging van, de bestaande investeringen van bedrijven hebben gedaan in wifi- en ethernet-connectiviteit en bijbehorende beheersystemen.

Private 5G moet de connectiviteit bieden voor vele (industriële) gebruiksscenario’s binnen bedrijven en organisaties. Ook helpt private 5G-connectiviteit bedrijven met het koppelen van de fysieke werkzaamheden met geavanceerde functionaliteit als analytics, AI-toepassingen, automatisering en machine learning (ML) om de voor het verhogen van de productiviteit en efficiëntie.

Cisco Private 5G as-a-Service

Concreet bestaat de cloudgebaseerde Private 5G-oplossing van Cisco uit IoT-sensoren en -gateways, software voor devicemanagement, monitoringstools en dashboards. De oplossing is daarnaast op OpenRAN (ORAN)-technologie gebaseerd en hiervoor wordt samengewerkt met ORAN-specialisten als JMA en Airspan.

Een belangrijks voordeel van de oplossing is onder meer het as-a-Service-model, waarbij wordt samengewerkt met verschillende mondiale operators en system integrators. Wie deze bedrijven precies zijn, is niet bekend gemaakt. Deze samenwerking moet bedrijven minder risico opleveren bij het implementeren van de Private 5G-oplossing.

Daarnaast vormt de oplossing een belangrijke aanvulling op de bestaande wifi-netwerken binnen bedrijven, onder meer door ondersteuning van de Wifi 5-, 6- en 6E-standaarden. Ook levert de oplossing een beheerportaal voor uitgebreide visability. Verder biedt de oplossing een pay-as-you-use betalingsmodel.

Update Mass IoT-oplossing

Naast de komst van Private 5G, investeert Cisco ook meer in zijn (industriele) IoT-oplossingen. Vooral voor IoT-omgevingen met veel aangesloten sensors en devices, het zogenoemde Mass IoT. De techgigant heeft hiervoor nu een update van zijn Cisco IoT Control Center geïntroduceerd. Deze oplossing maakt de mogelijk connectiviteit voor grootschalige IoT-netwerken makkelijker te beheren en te beveiligen.

Op dit moment biedt deze oplossing al connectiviteit voor bijna 200 miljoen devices wereldwijd en via alle draadloze netwerkconnectiviteit die maar mogelijk is. Denk hierbij aan LPWAN, LTE en 5G. Op deze manier kunnen klanten, zoals telecomoperators en bedrijven, de beste netwerkconnectiviteit kiezen die bij hun situatie past.

Met de update, die wordt aangeboden als een abonnementsdienst, kunnen klanten nu deze oplossing inzetten voor alle bedrijfsactiviteiten, hoe complex deze ook zijn. De oplossing zorgt nu voor minder complexiteit rondom het beheer van de connectiviteit en brengt de kosten omlaag. Hierbij worden, volgens Cisco, geen concessies gedaan aan de kwaliteit van de verbindingen. Operators die deze upgrade al gebruiken, zijn onder meer KPN en BT.

Nauwere samenwerking met Rakuten Symphony

Verder heeft Cisco nog een nauwere samenwerking met het Japanse Rakuten Symphony, een dochteronderneming van Rakuten Mobile, aangekondigd. Beide bedrijven gaan samen cloudgebaseerde mobiele 4G- en 5G-netwerken op basis van OpenRAN-technologie ontwikkelen om operators voor te bereiden op toekomstige internetontwikkelingen. Meer concreet worden voor deze oplossingen en toepassingen de Cisco-routing-, switching en automatiseringsportfolio’s met de Open RAN-, orkestratie-technologie en de volledige suite van Symworld-applicaties van Rakuten Symphony gecombineerd.

