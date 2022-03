Gigabyte introduceert B2B-webshop met moederborden en embedded systems

Gigabyte introduceert shop.gigabyte.eu, een e-commerceplatform met een webshop en support voor Gigabyte-producten.

Normaliter verkoopt Gigabyte producten via lokale partners en resellers. De keuze voor een eigen e-commerceplatform is een grote stap.

Het platform bestaat uit een webshop en een serviceportaal voor hulpvragen en retournaties. Het aanbod van de webshop is op dit moment beperkt tot embedded systems en moederborden van Gigaipc, een dochterbedrijf. De webshop wordt met verloop van tijd uitgebreid met meer Gigabyte-producten.

De webshop werkt net zo makkelijk als bekende consumentenplatformen, maar de prijzen zijn zakelijk. Het platform is beschikbaar voor nieuwe en bestaande klanten in de EMEA-regio.

Gigabyte e-commerce

Ben je actief in de EMEA en zoek je embedded systems voor industriële toepassingen, retail of de gezondheidszorg, dan hoef je niet meer bij een partner aan te kloppen. Via het nieuwe platform kom je direct bij Gigabyte uit.

Gigabyte laat weten dat het platform een hoofdrol speelt in de strategie voor de EMEA. We kijken uit naar een uitbreiding, want hoewel het huidige aanbod aan de beperkte kant is, zijn de producten goed geprijsd en beschikbaar.