Gigabyte heeft alles in huis voor succes op enterprise servermarkt

Gigabyte is als merk uiteraard heel erg bekend op de consumentenmarkt. Het bedrijf maakt echter ook al sinds 1990 servers voor zakelijke omgevingen. In eerste instantie als ODM, sinds 2014 met een Gigabyte-logo. Door deze ruime ervaring, is het aanbod zeer divers en breed. Het uitgebreide portfolio koppelt het bedrijf aan flexibiliteit en snelheid, om op die manier marktaandeel te kunnen pakken van de vaak (veel) grotere concurrenten.

De servermarkt heeft wellicht niet de naam de meest enerverende te zijn, maar dat is als we zo eens naar de line-up van Gigabyte kijken, geen terechte aanname. Het aanbod is zeer divers. Dit is ongetwijfeld deels een gevolg van hoe Gigabyte als enterprise-merk is gestart in 2014. In eerste instantie maakte het bedrijf namelijk servers voor meerdere Tier 1 OEM merken. Dan moet je natuurlijk van veel markten thuis zijn. Een nadeel van die strategie was wel dat die merken alleen de servers uit het lagere en het middensegment door Gigabyte lieten maken. Om ook in het high-end segment actief te worden, besloot men om de producten onder eigen vlag in de markt te zetten. Wij spraken met Hsueh-Li Wang, EMEA BDM, Network and Communication Business Unit van Gigabyte, om ons bij te laten praten over de serverambities van het bedrijf.

Een server voor ieder gebruiksdoel

Een eerste indicatie van de ambities van een bedrijf kun je altijd zien in wat het de markt zoal te bieden heeft. In het geval van Gigabyte laat dat weinig te wensen over. Hieronder staat een en ander overzichtelijk weergegeven, met eronder aangegeven hoeveel SKU’s er per type zijn:

De letters bij de verschillende series zijn niet toevallig gekozen uiteraard. Die geven meteen aan met welk type server we te maken hebben. De G-serie zijn GPGPU-servers, de H-serie bestaat uit modellen gericht op High-density compute workloads, terwijl de ‘R’ in de R-serie staat voor Rackmount. Verder zien we nog een S-serie die is gericht op Storage en een W-serie voor Workstation.

Van deze series zijn de G- en H-series de paradepaardjes, terwijl de R- en de W-series wat meer strategisch zijn. Dat zijn grotendeels mainstream servers, zoals Wang het noemt. Oftewel een mooie eerste kennismaking voor klanten met het portfolio van Gigabyte. Let verder vooral ook op het grote aantal SKU’s in totaal. Het aanbod is echt serieus fors.

Als laatste zien we nog de op OCP gebaseerde Racklution in het overzicht. Deze maakt gebruik van de designs zoals die zijn ontwikkeld binnen het Open Compute Project. Voorbij bovenstaande afbeelding zijn er verder nog de servers die specifiek zijn gericht op inzet aan de Edge. Deze zijn niet geheel verrassend onderdeel van de E-serie, ook al zit hier wel wat overlap met op 5G-deployments gerichte servers uit de H-serie.

Naast x86-servers, kun je ook op ARM gebaseerde servers afnemen bij Gigabyte. ARM is weliswaar efficiënt, maar toch nog altijd behoorlijk niche. Het programmeren ervan kost ook relatief wat meer tijd, vergeleken met het programmeren van GPU’s en CISC. Daarnaast ondersteunen niet alle software-vendoren ARM. RISC vereist dus extra werk op het gebied van tuning en optimalisatie van de code. Gigabyte ziet echter wel degelijk toekomst in dit segment. Het heeft tijdens Computex dan ook servers gebaseerd op de 80-core Ampere Altra-processor aangekondigd.

Waterkoeling In de bodytekst hebben we het vooral over de verschillende soorten servers in het portfolio van Gigabyte, waarbij we onderscheid maken op basis van gebruiksdoel. Gigabyte is daarnaast echter ook een van de weinige OEM’s in de markt die oplossingen ontwikkelt voor vloeistofkoeling. Dat het er zo weinig zijn is volgens Wang niet vreemd. Het is behoorlijk ingewikkeld, dus veel andere partijen beginnen er niet aan. Gigabyte biedt drie varianten vloeistofkoeling aan. Direct-to-chip is de eenvoudigste en dus ook goedkoopste variant. De koeling vindt plaats door vloeistof middels pijpjes tot aan de chips te geleiden, waarna er rechtstreeks contact is met de chips. Deze variant kunnen ze kant en klaar verkopen. Naast direct-to-chip heeft Gigabyte ook nog twee varianten die werken middels onderdompeling. Bij One-Phase of Single-Phase Immersion hangen servers verticaal in een bad met koelvloeistof. De koelvloeistof wordt als het ware rond de server gepompt en voert op deze manier de warmte af. Bij Two-Phase Cooling wordt gebruikgemaakt van een faseverandering van het water, van vloeibaar naar gas. De server zit in een afgesloten ruimte met de vloeistof, die een laag kookpunt heeft. De warmte van de server zorgt ervoor dat de vloeistof gaat koken en verdampt. Deze damp condenseert vervolgens en wordt weer toegevoegd aan het bad met koelvloeistof. Beide onderdompelingsmethodes worden on-site bij de eindklant opgebouwd.

Veel kennis en kunde

Als we Wang vragen wat Gigabyte nu onderscheidt in de markt, dan wijst hij uiteraard op de ontstaansgeschiedenis van de enterprise-tak van het bedrijf. Door in eerste instantie voor meerdere Tier 1 OEM-merken in de servermarkt te werken, hebben ze bij Gigabyte veel kennis opgedaan. Daarnaast bestaat het bedrijf voor meer dan 50 procent uit engineers en ander technisch personeel. Dit betekent dat de kennis ook snel omgezet kan worden in producten en dat er inmiddels veel patenten en best practices zijn.

Als voorbeeld noemt Wang hier het design van de H-serie, gericht op HPC. Volgens hem presteren deze servers 8-13 procent beter dan die van concurrenten. Dit omdat ze het thermal performance design van hun servers beter op orde hebben. Dat wil zeggen, de koeling in de servers van Gigabyte kan meer hitte afvoeren dan die van concurrenten. Dit betekent uiteraard ook dat ze hoger geklokt kunnen worden en dus beter presteren.

Een tweede voorbeeld dat Wang noemt, heeft te maken met een server uit de G-serie, de G292-Z40. Deze is uniek in de markt, stelt hij, want kan liefst 8 (GP)GPU’s huisvesten, in een 2U-chassis. Gigabyte ligt sowieso goed bij Nvidia, de absolute marktleider op het gebied van enterprise GPU’s, vooral gericht op AI-toepassingen. Ze zitten in de top 5 van OEM’s voor Nvidia. In het algemeen heeft Gigabyte ook het grootste aanbod aan GPU-servers van alle aanbieders in de markt.

Bescheiden formaat zorgt voor flexibiliteit

Zoals hierboven al aangegeven, is Gigabyte een relatief kleine speler op de enterprise servermarkt. Dat is echter absoluut geen nadeel, stelt Wang, ook al zou ook hij ongetwijfeld het liefst zo snel mogelijk minimaal net zo groot worden als de concurrentie. Een groot voordeel van een relatief bescheiden formaat is dat je wendbaar bent, geeft hij aan. Gigabyte heeft dankzij deze wendbaarheid een zeer korte time to deployment. Dat niet alleen, het kan ook heel snel inspelen op wensen van klanten. Waar je bij andere partijen in de markt vaak weinig keuze hebt en het moet doen met ‘standaard’-servers, kun je bij Gigabyte veel zaken aan laten passen.

Gigabyte heeft ook snel ingezien dat AMD EPYC snel omhoog zou gaan komen in de servermarkt. Dankzij de wendbaarheid kon daar ook meteen op ingesprongen worden. Het resultaat is nu dat Gigabyte het grootste AMD-serverportfolio heeft in de markt. Dat AMD zo hard omhoog komt, is volgens Wang prima te verklaren. AMD-servers hebben een hoge core-count, wat zeker voor zwaardere multi-core toepassingen een grote meerwaarde is. Je kunt dan binnen 1U simpelweg meer werk verzetten. Daarnaast is de verhouding tussen prijs en kwaliteit bij AMD uitstekend.

Gigabyte zet consumer-expertise ook in op zakelijke markt Zoals in de bodytekst aangegeven, heeft Gigabyte naast een lange historie in de zakelijke servermarkt, een minstens zo rijke geschiedenis in de consumentenmarkt. De kennis die het daarin opgedaan heeft, komt soms ook van pas in de zakelijke markt. Als voorbeeld noemt Wang partijen die zich richten op het aanbieden van CDN-, VDI- of cloud gaming-diensten. Die hebben niet altijd een enterprise-CPU uit de AMD Epyc-serie nodig bijvoorbeeld. Die kiezen dan voor een consumenten-CPU. Dit terwijl ze op andere vlakken wel degelijk enterprise-wensen en -eisen hebben. Denk hierbij aan de extra security die enterprise-grade platformen doorgaans bieden. Vanwege hun historie, kan Gigabyte volgens Wang als geen ander de zakelijke en de consumentenonderdelen samenvoegen.

Gigabyte wil de eerste zijn

Uiteraard is de wendbaarheid van Gigabyte ook gewoon bittere noodzaak. Zeker als je wilt concurreren met grotere aanbieders, moet je zorgen dat je de eerste bent. Dat is Gigabyte dan ook met grote regelmaat. Als voorbeeld hiervan noemt Wang de introductie van het AMD EPYC-portfolio in 2017. Gigabyte was hier vier maanden eerder mee dan de concurrentie. In de IT-sector is vier maanden een zeer lange tijd, dat mag duidelijk zijn.

De snelheid waarmee Gigabyte producten kan ontwikkelen, heeft ook zo zijn voordelen voor het kanaal. Als SI of distributeur kun je gerust servers van Gigabyte in je aanbod opnemen, stelt Wang. Je bent dan min of meer verzekerd van een zo courant mogelijk portfolio. Dat is vanzelfsprekend belangrijk, omdat vrijwel alle eindgebruikers, datacenters of cloudserviceproviders graag de nieuwste modellen hebben. Die moeten zich immers ook onderscheiden van hun concurrenten. Een van de manieren waarop dit kan, is door als eerste de beste prestaties te kunnen bieden aan hun klanten.

Conclusie: snelheid, wendbaarheid en diversiteit

Gigabyte heeft gekozen voor een duidelijke strategie als het gaat om de enterprise-servermarkt. Het heeft geaccepteerd dat het nu eenmaal kleiner is dan de concurrenten en heeft dat omgezet in een voordeel. In een wat statische markt moet het sneller en wendbaarder zijn en gaat het ook met een breder assortiment de markt op. Het is uiteraard afwachten hoeveel van deze kernwaarden er overblijven als Gigabyte met deze strategie uiteindelijk veel groter wordt. Lukt het dan nog om zo flexibel te blijven en snel te schakelen? De tijd zal het leren. Op dit moment is de boodschap vanuit Gigabyte duidelijk: het bedrijf heeft alles in huis om snel en adequaat in de vraag van klanten te voorzien.