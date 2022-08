Gigabyte heeft de AORUS Gen5 10000 SSD op de markt gebracht, de eerste met PCIe 5.0 uitgeruste SSD. De technologie moet meer storageprestaties en comptabiliteit brengen voor eindgebruikers.

De AORUS Gen5 10000 SSD is ontwikkeld in samenwerking met Phison Electronics. De SSD met een PCIe 5.0 controller moet klanten een totale nieuwe storage-ervaring bieden, zo geeft Gigabyte aan. Met de SSD krijgen gebruikers snelle storageprestaties met een hoge levensduur en compatibiliteit. Dit moet optimale kwaliteit en prestaties geven.

PCIe 5.0-technologie

De AORUS Gen5 10000 SSD biedt, via de Phison PS5026-E26 8-channel controller, een leessnelheid van 10 Gbps. In combinatie met de 3D-TLC NAND Flash-technologie met een maximale bandbreedte van 2400MT/s, moet de SSD tot 55 procent betere prestaties leveren dan huidige op PCIe 4.0 gebaseerde SSD’s. Ook is de SSD een M.2 NVMe-ontwerp.

Aparte heatsink beschikbaar

De SSD beschikt over een aparte koperen heatsink. SSD’s voor hoge prestaties genereren veel warmte en om andere onderdelen te beschermen, is het handig deze SSD’s binnen een systeem in een heatsink te plaatsen op het moederbord. Hiermee kunnen prestatie- en dataverlies worden voorkomen.

De SSD van Gigabyte kan in de vaak aanwezige standaard M.2 heatsink op een moederbord worden geplaatst, maar ook in een speciale afzonderlijke, makkelijk te verwijderen en geheel afgesloten koperen heatsink.

Verschillende versies

De AORUS Gen5 10000 SSD is beschikbaar in verschillende capaciteitsvarianten van tussen de 1 TB en 4 TB. Een zogenoemde M.2 2280 interface moet de SSD eenvoudig installeerbaar maken en hoge capaciteit leveren. Wanneer klanten het volle potentieel uit de nieuwe SSD willen halen, adviseert Gigabyte de SSD’s te installeren op de eigen Z690- en hoger moederborden.

