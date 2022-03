D-Link komt met DGB-2000 SD-WAN gateway

D-Link voorziet zijn Nuclias Cloud-portfolio van de SD-WAN gateway DGB-2000. De gateway moet voor bedrijven niet alleen het netwerkverkeer optimaliseren, maar ook meer security bieden.

De Nuclias Cloud SD-WAN Gateway DGB-2000 moet bedrijven betere opties bieden voor hun netwerkverkeer. Hiermee kunnen zij hun operationele kosten verlagen en efficiënter de beschikbare bandbreedte benutten. Hiervoor beschikt de SD-WAN gateway over een viertal configureerbare Gigabit-Ethernet-poorten met maximaal vier WAN-interfaces per poort. Ook beschikt de DGB-2000 over een enkele RJ45-poort.

Overige netwerkopties

De DGB-2000 beschikt over VPN-functionaliteit als IPsec VPN, PPTOP/l2TP en Open VPN. Deze functionaliteit zorgt voor veilige verbindingen tussen locaties op afstand en beschermt waardevolle informatie. Met behulp van de ingebouwde Nuclias Cloud Quick VPN kunnen IT-beheerders in een paar eenvoudige stappen complexe VPN-topologieën configureren. Verder biedt de beschikbaarheid van OmniSSL SSL-login, het genereren van certificaten en het eenvoudig implementeren van beheerfuncties. Ook wordt WAN load balancing geboden.

Uitgebreide securityfunctionaliteit

De nieuwe Nuclias Cloud SD-WAN gateway beschikt ook over een groot aantal securityopties. Deze opties helpen bedrijven bij het verder veilig maken van hun netwerkomgevingen. De gateway heeft een geïntegreerde high-performance firewall en Intrusion Prevention (IPS) voor bescherming tegen DDoS- en brute force-aanvallen. De gateway biedt daarnaast geavanceerd applicatiemanagement en content filtering voor de complete bescherming van bedrijfsnetwerken

De Nuclias Cloud SD-WAN DGB-2000 van D-Link wordt geheel via de Nuclias Cloud-omgeving van de leverancier beheerd. De gateway is per direct leverbaar en heeft een adviesprijs van 860 euro.