Belgisch Imec presenteert flexibele microprocessor voor complexe berekeningen

Het Belgische onderzoeksinstituut Imec heeft een superkleine flexibele 8-bits processor gepresenteerd. De flexibele processor kan worden toegepast in sensors voor IoT-omgevingen.

Imec werkte voor de ontwikkeling van de superkleine processors samen met de KU Leuven en de specialist in flexibele elektronica PragmatIC Semiconductor. Het project is gefinancierd met subsidies van de Europese Unie en vond plaats binnen het EU Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma.

De onderzoekers hebben een 8-bits flexibele processor ontwikkeld, waarbij met de FlexLogIC Fab-dienst van PragmatIC Semiconductor in totaal 16.000 dunnefilm-transistoren op een oppervlakte kleiner dan een vingernagel werden geïntegreerd. Deze dunnefilm-transistoren, op basis van onder meer metaaloxides, zijn op het oppervlak aangebracht in dunne laagjes op plastic folie. Dit in tegenstelling tot de veel robuustere klassieke processors op basis van silicium. Dit maakt het productieproces veel goedkoper, zo stellen de onderzoekers.

Rekenkracht beschikbaar

Flexibele processors zijn niet nieuw. Denk bijvoorbeeld aan RFID-tags, chips in speelkaarten of processors die ultradunne beeldschermen aandrijven. Nieuw aan de 8-bits processors van Imec is dat deze over voldoende rekenkracht beschikt, hoewel natuurlijk minder dan in traditionele op silicium gebaseerde processors. De onderzoekers zijn erin geslaagd complexe code correct uit te laten voeren. Dit door het populaire spel Snake op de flexibele processor te laten draaien.

Verschillende toepassingen

Imec ziet voldoende gebruikstoepassingen voor de flexibele processors. Vooral voor het aandrijven van sensoren in IoT-netwerken. Bijvoorbeeld in huizen, maar ze kunnen ook in productverpakkingen worden geïmplementeerd. Andere toepassingen zijn in wearables. Een voordeel hierbij is dat de flexibele processors makkelijk en goedkoop kunnen worden geproduceerd. Hierdoor zijn ze op grote schaal toe te passen en de toepassingen zijn daarmee onbeperkt.