Google Cloud gaat per 1 oktober van dit jaar de infrastructuurkosten voor storage en andere diensten verhogen. Reden voor de kostenverhoging is dat de cloudgigant zijn prijzen meer gelijk wil stellen aan die van concurrenten.

Volgens Google Cloud infrastructure VP and GM Sachin Gupta is de prijsverhoging gevolg van de recente grote investeringen in de public cloudomgeving. Ook wil Google Cloud de prijs van sommige infrastructuurdiensten meer in lijn brengen met die van concurrenten Microsoft Azure en AWS. Hiervoor gaat de cloudgigant naast de prijsverhogingen ook nieuwe low-costopties en features aanbieden. Uiteindelijk moet dit, aldus Google Cloud, leiden tot meer flexibele prijsmodellen en opties voor klanten hoe zij de diverse producten en diensten afnemen.

Nieuwe kosten en opties

De herziening van prijsmodellen betekent dat er op het gebied van storage nieuwe prijzen komen voor data mobility. Zo komen er nu kosten voor datareplicatie en zogenoemde network egress-acties voor Google Cloud-diensten die zich net als de benodigde cloud storage bucket in een multi-regio op hetzelfde continet bevinden. Ook komen er nieuwe prijzen voor outbound dataprocessing voor Cloud Balancing. Deze laatste kosten worden gelijkgetrokken met die van concurrenten.

Daarnaast introduceert Google Cloud een nieuwe low-cost snapshot-optie voor zijn Persistent Disk-oplossing. Snapshots voor compliance- en archiveringsdoeleinden zijn hierdoor goedkoper dan die voor rekenkracht intensieve DevOps-workloads. Verder gaat de netwerktopologiedienst Network Topology nu 0,0010 euro (0,0011 dollar) per uur/bron kosten. Tot slot zullen in verschillende cloudregio’s de prijzen voor opslag in Google Cloud worden verlaagd.

Goede voorbereiding essentieel

Volgens Gupta doen klanten van Google Cloud er goed aan zich op de veranderingen per 1 oktober tijdig voor te bereiden. Zij moeten bepalen welke acties zij moeten ondernemen en wat hun behoefte aan storage, networking en rekenkracht is. Veranderingen op dit gebied kunnen immers tot andere kosten leiden. Een andere actie is het bepalen van de juiste cloudregio’s waar zij hun data in willen opslaan. Hiervoor kunnen zij vanaf begin april 2022 gratis de Storage Transfer Service van de techgigant gebruiken. Dit voor alle storage transfers binnen Cloud Storage.

