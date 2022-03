NetApp en Cisco voorzien FlexPod Hyper-Converged Infrastructure (HCI) van hybrid cloud-mogelijkheden. Met FlexPod XCS kunnen bedrijven sneller en makkelijker applicaties en data naar hybrid cloud brengen.

NetApp en Cisco werken al jaren samen aan een HCI-platform voor datacenters. Met de introductie van FlexPod XCS breiden ze de samenwerking uit naar hybrid cloud-omgevingen. FlexPod XCS is een platform voor het beheren en uitrollen van applicaties, data en aanverwante diensten in hybrid cloud-omgevingen. Vanaf de edge van het netwerk, het on-premises datacenter tot aan de public en private cloud-omgevingen. Het platform brengt hiervoor meer toegangsmogelijkheden en schaalbaarheid. Daarnaast vormt FlexPod XCS de basis voor nieuwe cloudgebaseerde oplossingen met ondersteuning van containers en moderne applicaties.

Onderdelen en functionaliteit

FlexPod XCS bestaat uit storage-, networking- en servertechnologie van Cisco en NetApp. De toepassingen zijn voorzien van software om het afleveren van moderne applicaties en data naar hybrid cloud-omgevingen te versnellen, automatiseren en monitoren. Daarnaast is het FlexPod XCS-platform native in de public cloud-omgevingen AWS, Azure en Google Cloud geïntegreerd.

De hybrid cloud-connectiviteit maakt het mogelijk dat bedrijven er zeker van zijn dat zij de juiste applicaties en data op de juiste plek en op het goede moment daar kunnen neerzetten waar ze nodig zijn. Nieuwe automatiseringsfunctionaliteit verzorgt de volledige automatisering van de infrastructuur in alle fases van de lifecycle, onder meer via Cisco Insight Cloud Orchestrator en geautomatiseerde scripts en workflows van NetApp. De oplossingen helpen bedrijven bij het automatiseren van de dagelijkse IT-werkzaamheden, zoals configuratie, uitroltrajecten, uitbreidingen, inzicht in het gebruik van infrastructuur en optimalisatie.

FlexPod XCS heeft ook nieuwe en verbeterde visibility. Hiermee krijgen beheerders met behulp van Cisco Insight beter inzicht in alle onderdelen van FlexPod. Zo kunnen zij sneller schakelen op de wensen vanuit de business en ook slimmere besluiten nemen over het gebruik van resources.

Daarnaast biedt FlexPod XCS een nieuwe reference-architectuur met NetApp Cloud Volumes ONTAP (CVO) instances in AWS. Deze instances bieden FlexPod XCS- en NetApp ONTAP-integratie met behulp van Cisco Insight.

FlexPod-as-a-Service-model

De introductie van FlexPod XCS is voor NetApp en Cisco aanleiding tot de introductie van een cloudgebaseerd FlexPod-as-a-Service (FPaaS)-model. Het SaaS-model beidt klanten mogelijkheden voor betalen per gebruik, lagere startkosten en meer operationele en financiële flexibiliteit.

FlexPod XCS is nu in preview beschikbaar voor klanten en partners. De algemene beschikbaarheid van de hybrid cloud-toepassing wordt halverwege dit jaar verwacht.