Het Quantum Applicatie Lab (QAL) is gelanceerd. Meerdere initiatiefnemers maken infrastructuur en kennis beschikbaar voor organisaties die de voordelen van quantum computing willen verkennen.

Het lab is toegankelijk organisaties die willen onderzoeken welke voordelen zij kunnen behalen met quantum computing. Ingenieurs, wetenschappers, ontwikkelaars en onderzoekers delen technische kennis. IBM Quantum voorziet in de benodigde testtechnologie.

QAL is een initiatief van UvA, het Centrum Wiskunde & Informatica, TNO, SURF, TU Delft, het eScience Center en IBM Quantum. De initiatiefnemers (afgebeeld) werken sinds 2020 aan het project. Het lab is op 23 maart gelanceerd.

Waarom?

“Quantumcomputers kunnen in de toekomst ingezet worden voor risk management-toepassingen bij banken en verzekeraars, machine learning en meer”, deelt een woordvoerder. “De technologie ontwikkelt in rap tempo, maar er zijn weinig organisaties die zich actief over de toepassingsmogelijkheden buigen. De beschikbaarheid van kennis en kosten van testinfrastructuur vormen een barrière.”

QAL moet de barrière verlagen. De initiatiefnemers maken infrastructuur en kennis beschikbaar. In ruil daarvoor bieden deelnemers inzicht in de marktvraag en maatschappelijke behoefte naar quantum computing. Hun inbreng helpt bij de ontwikkeling van bruikbare quantum computing-toepassingen.

De UvA en het TNO nodigen organisaties met interesse uit om contact op te nemen.

