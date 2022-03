Palo Alto Networks introduceert Cloud Next-Generation Firewall Service voor AWS (NGFW). Je betaalt, kiest een AWS-cloudomgeving en stelt een policy in. Palo Alto rolt de firewalls uit.

Cloud NGFW is een managed firewall service voor private clouds in AWS. Met andere woorden: jij geeft aan welke cloudomgeving je wilt beveiligen, kiest een securitypolicy en bent klaar.

Palo Alto rolt de firewalls binnen applicaties uit, ook wel bekend als Layer 7. Inkomend en uitgaand verkeer wordt per applicatie beveiligd. De dienst is via de AWS Marketplace beschikbaar voor elke virtual private cloud (VPC) in AWS.

Firewall security

De firewalls zijn uitgerust met Advanced URL Filtering, Threat Prevention en APP-ID. Advanced URL Filtering gebruikt deep learning om onbekende dreigingen (zero-day) te onderscheppen. Threat Prevention blokkeert geavanceerde dreigingen op elke port. App-ID biedt inzicht in de verbindingen, het gedrag en de risico’s van applicaties.

Cloud NGFW pay-as-you-go

Cloud NGFW gebruikt AWS Gateway Load Balancer. De gateway heeft meerdere functies, maar houdt in dit geval zicht op de hoeveelheid traffic die door de firewalls moet worden verwerkt. Kom je capaciteit tekort, of heb je capaciteit teveel, dan schaalt de dienst automatisch bij.

Daarbovenop integreert Cloud NGFW met AWS Firewall Manager, een bestaande oplossing voor policybeheer van firewalls in meerdere AWS accounts en VPC’s.

