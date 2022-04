Lenovo wil in de komende drie jaar 12.000 research and development-medewerkers (R&D) in dienst nemen. Het afgelopen fiscale jaar was een succes. Nieuwe inkomsten creëren ruimte voor groei.

De 12.000 nieuwe werknemers komen bovenop de 5.000 aanwervingen die het bedrijf in het vorige fiscale jaar maakte.

Volgens Lenovo worden de medewerkers verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe producten en technologieën, variërend van edge computing tot de metaverse en AI.

Voorzitter en CEO Yuanqing Yang deelde het plan bekend tijdens een viering van het nieuwe fiscale jaar. R&D-uitgaven worden in de komende drie jaar verdubbeld. Innovatie blijft een aandachtspunt. Yang noemde vijf focusgebieden: clients, edge, cloud, network en intelligence.

Klimaat

Daarbovenop benadrukte Yang de doelstelling om tegen 2050 netto-nul te bereiken. Volgens de organisatie is het duurzaamheidsdoel van 2020 een jaar eerder bereikt dan gepland. De doelstelling van 2030 ligt in handbereik, aldus Lenovo.

De organisatie verdiende 640 miljoen dollar in het derde fiscale kwartaal, een netto-inkomensgroei van meer dan 50 procent — voor het zesde kwartaal op rij. Cloud, digitale transformaties en hybride werken zijn de grootste groeifactoren.

Tip: Hoe ziet de toekomst van de PC eruit?