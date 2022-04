ASML ontvangt zoveel orders voor zijn chipfabricagemachines dat de grens van de productiecapaciteit in zicht komt. Dit stelt het bedrijf bij de presentatie van de financiële cijfers over het eerste kwartaal van 2022.

In het eerste kwartaal wist ASML een omzet van 3,5 miljard euro in de boeken bij te schrijven. In het eerste kwartaal van 2021 lag deze omzet nog op 4,4 miljard euro. De winst kwam in het afgelopen kwartaal uit op 695 miljoen euro, tegenover 1,3 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar.

Druk op productiecapaciteit

Reden voor de tegenvallende cijfers is dat de omzet pas in de boeken kan worden bijgeschreven na succesvolle tests van de machines op de productielocaties van klanten. Daarnaast heeft de fabrikant last van hogere prijzen voor onderdelen en materialen voor het fabriceren van de machines. Ook dit drukt de omzet. Bovendien zit ASML te springen om extra personeel, wat eveneens hogere kosten met zich meebrengt.

Volgens CEO Peter Wennink blijft wereldwijd de vraag naar processors onverminderd hoog. Dat heeft effect op de vraag naar de machines van ASML. Volgens hem zit de fabrikant van chipmachines nu absoluut tegen zijn eigen productiecapaciteit aan. De vraag naar de machines is onverminderd hoog, maar valt volgens de fabrikant niet bij te benen. Het uitbreiden van de productiecapaciteit kost veel tijd.

Vooruitzichten gunstig

Ondanks de problemen zijn de vooruitzichten voor het tweede kwartaal zeer gunstig volgens ASML. In het tweede kwartaal van dit jaar wordt een hogere omzet dan het eerste kwartaal verwacht. De verwachtingen zijn dat deze uitkomt op 5,1 miljard euro.

Ook voor de langere termijn zijn de vooruitzichten gunstig. Aan het einde van Q1 2022 had het bedrijf orders binnen voor een totaalbedrag van 7 miljard euro. De chipmachinefabrikant verwacht vooral veel omzet te halen uit zijn meest geavanceerde EUV-machines die steeds snellere en efficiëntere halfgeleiders kunnen maken. Vooral grote chipproducenten plaatsen voor enorme bedragen orders, aldus ASML.

Voor het verder opvoeren van de productie worden scenario’s ontwikkeld voor 2025 en verder. Updates hierover worden waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar duidelijk.

