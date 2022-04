Oracle Exadata Cloud Infrastructure X9M is beschikbaar. De systemen presteren een stuk beter dan voorganger X8M.

Oracle Exadata combineert alle software en hardware voor databases in een enkele dienst. De cloudvariant van de dienst staat bekend als Oracle Exadata Cloud. Klanten hebben een keuze in de systemen waarop hun workloads en databases draaien. Exadata Cloud Infrastructure X9M is de nieuwste en krachtigste optie.

Exadata X9M presteert beduidend beter dan voorloper X8M. Het systeem ondersteunt tot 8.064 virtuele processoren; twee-en-een-half keer zoveel als X8M. De databasecapaciteit bedraagt 3,1PB. Volgens Oracle steeg de IOPS van OLTP workloads met 87 procent. De IO latency van OLTP workloads daalde naar 19 microseconden. Ook analytics ging erop vooruit. 64 storage servers zorgen voor een doorvoer van 2880 GB/s; 80 procent sneller dan X8M.

Kostenefficiënter dan X8M

Exadata X9M werd halverwege 2021 bekendgemaakt. In dezelfde periode spraken we Reinier van Grieken, EMEA VP Cloud Systems bij Oracle. Het interview werpt een licht op de technische details van X9M. Inmiddels zijn de systemen verkrijgbaar. Volgens Oracle zijn de prestaties dusdanig verbeterd dat de upgrade van X8M naar X9M kostenefficiënt uitpakt voor organisaties met veel OLTP en analytics workloads.

Schaalbaarheid

Exadata X9M integreert met Oracle Real Application Clusters (RAC). De technologie maakt het mogelijk om databasecapaciteit op- en af te schalen zonder downtime. Elke database server ondersteunt tot 252 virtuele processoren. Elk Exadata-systeem ondersteunt tot 32 database servers. De capaciteit biedt ruimte voor redundancy.

Autonomous Databases

X9M is, net zoals X8M, geschikt voor autonomous databases. Autonomous databases automatiseren de deployment, patches en configuratie van diverse workloads. De automatisering wordt aangestuurd met processoren. X9M biedt meer processoren en prestaties dan X8M, waardoor workloads sneller worden geconfigureerd en geoptimaliseerd. Oracle stelt dat X9M de meest kostenefficiënte optie is voor autonomous databases.

Exadata Cloud Infrastructure X9M is per direct wereldwijd verkrijgbaar.

