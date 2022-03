Oracle blijft investeren in public cloud en voegt niet minder dan elf cloudservices en features toe aan OCI, over de hele breedte van het aanbod.

Flexibiliteit is een van de toverwoorden van Oracle tegenwoordig als het om OCI, oftewel Oracle Cloud Infrastructure, gaat. Dat heeft nogal wat implicaties voor het aanbod. Zo is het belangrijk met het oog op flexibiliteit dat er voldoende cloudregio’s zijn om uit te kiezen voor klanten. Dat heeft het bedrijf voortvarend aangepakt met de aankondiging dat het voor eind 2022 niet minder dan 14 nieuwe cloudregio’s gaat openen. Oracle wil daarnaast met het Cloud@Customer-aanbod ook de mogelijkheid bieden om de public cloud binnen de muren van je eigen organisatie te halen.

Om een en ander te stimuleren is er Oracle verder veel aan gelegen dat organisaties daadwerkelijk de overstap maken. Daarvoor biedt het onder andere een gratis cloudmigratiedienst aan, Cloud Lift. Daarnaast heeft het vorig jaar besloten om OCI-trainingen en examens voor OCI-certificeringen (tijdelijk) gratis aan te bieden. En dit zijn nog maar enkele van de vele stappen die Oracle afgelopen jaar heeft gezet om meer organisaties te verleiden de overstap naar OCI en de Oracle-cloud in het algemeen te maken. Denk bijvoorbeeld ook nog aan updates aan Fusion Cloud Procurement, de introductie van Roving Edge voor hybride omgevingen en het splinternieuwe Exadata X9M-platform.

OCI krijgt elf nieuwe cloudservices en features

Naast meer flexibiliteit binnen het grote plaatje hierboven, is het uiteraard ook belangrijk om dit te kunnen bieden op het gebied van de services en features die Oracle binnen OCI aanbiedt. Daar heeft het bedrijf vandaag de nodige updates over naar buiten gebracht. We zetten hieronder de meest ervan voor je op een rijtje. Daarbij werken we de drie componenten van OCI af. We bespreken eerst de updates op het gebied van compute, dan networking en ten slotte storage.

Updates voor OCI Compute

Binnen OCI Compute had je als klant al de mogelijkheid om te kiezen tussen bare metal, VM’s of containers. Dit is uiteraard afhankelijk van je gebruiksdoel. Zo kun je voor bare metal gaan als je de beste prestaties wilt. Met VM’s heb je meer controle over de uitgaven, want kun je workloads en beschikbare resources beter op elkaar afstemmen. Je kunt binnen de instances schalen naar behoefte.

Container Instances

Een eerste nieuwe dienst die Oracle binnen compute aankondigt is Container Instances. Tot nu toe moest je feitelijk een volledige Kubernetes-omgeving optuigen om met containers aan de slag te gaan binnen OCI. Dat is nu dus niet meer nodig. Met Container Instances kun je een handvol of zelfs een enkele container afnemen, bijvoorbeeld om snel een applicatie te ontwikkelen of te testen.

AMD E4 Dense Compute Instances

De tweede nieuwe dienst heeft dan weer betrekking op bare metal compute. Oracle kondigt namelijk de AMD E4 Dense Compute Instances aan. Deze zijn volgens Oracle specifiek bedoeld voor workloads die behoefte hebben aan de meerwaarde van de lage latency die NVMe drives kunnen bieden. Het noemt zelf database workloads, gevirtualiseerde direct-storage, caching en data warehousing als gebruiksdoelen.

Oracle Cloud VMware Solution on AMD

Oracle heeft tot slot van deze sectie nog AMD-nieuwtje. Het kondigt vandaag namelijk de Oracle Cloud VMware Solution on AMD aan. Tot nu toe was deze dienst beperkt tot Intel-gebaseerde omgevingen. Nu kun je ook gebruikmaken van AMD-gebaseerde systemen. Daarbij heb je de keuze uit 32-, 64- en 128-core opties. Het gaat hier volgens Oracle ook om een hoge dichtheid aan VM’s per SDDC-host. Het heeft het zelf over 2,5 keer de hoeveelheid geheugen en CPU’s per host, vergeleken met andere spelers in de markt.

Updates voor OCI Networking

De meeste nieuwe aankondigingen doet Oracle binnen het OCI Networking-aanbod. Hier gaat het om zaken zoals CDN, load-balancers, WAF’s en de nodige tooling om het verkeer in het netwerk beter inzichtelijk te krijgen.

CDN Interconnect

Op het gebied van OCI Networking ligt er de nodige nadruk op het aanbod op het gebied van CDN, oftewel Content Delivery Networks. Allereerst is er de aankondiging van CDN Interconnect. Dit is een directe peering-verbinding met CDN-aanbieders, zoals CloudFlare. Op zich is dat nog niet eens zo spannend. Wel interessant is dat er geen kosten verbonden zijn aan het verplaatsen van Object Storage van OCI naar het CDN. Die kosten maken toch vaak een behoorlijk aandeel uit van de totale CDN-kosten. Voor onze regio is deze dienst overigens nog niet beschikbaar. Hij is vooralsnog alleen voor klanten in Noord-Amerika, in combinatie met CloudFlare.

Native CDN

Naast de CDN Interconnect waar we het hierboven over hadden, heeft Oracle nog een CDN-nieuwtje. Het komt namelijk ook met een eigen CDN. Mocht je als klant nog geen CDN gebruiken, dan kun je dat nu dus ook bij Oracle afnemen. Ook hier heb je vanzelfsprekend het voordeel van het wegvallen van kosten. Zowel storage als CDN neem je dan immers af bij dezelfde partij. Let wel, Oracle gebruikt voor deze nieuwe dienst wel een bestaande CDN-aanbieder. Dat is alleen maar goed overigens, want zo is de beschikbaarheid ervan in principe niet beperkt tot de eigen zones en regio’s van Oracle.

Flexible Web Application Firewall

Vorig jaar heeft Oracle al een Web Application Firewall (WAF) in de load-balancer van OCI geïntegreerd. Vandaag komen daar enkele features bij. Zo zijn er meer DoS-mogelijkheden ingebouwd en kunnen klanten eenvoudig een overkoepelende WAF policy toepassen. Dit moet applicaties beter beschermen tegen veelvoorkomende exploits. Daarnaast krijgt de WAF de mogelijkheid om veelvoorkomende zaken te cachen. Dat moet weer leiden tot betere prestaties. Tot slot is het ook mogelijk om een policy niet alleen op de load-balancer toe te passen, maar deze ook richting de edge te duwen. Dat laatste zou voor hybride omgevingen dus een meerwaarde kunnen zijn.

Network Visualizer en vTAP

Bij het netwerk gaat het niet alleen om nieuwe features die de prestaties verbeteren. Het is ook van belang om het netwerkverkeer goed in de gaten te kunnen houden. Ook op dat vlak heeft Oracle vandaag nieuws. Met Network Visualizer kun je zoals de naam al aangeeft je hele netwerk in beeld brengen. Het idee is dat je hiermee sneller veelvoorkomende issues kunt oplossen die bij virtuele netwerken voorkomen.

Met vTAP heeft Oracle daarnaast ook nog een tool waarmee je de pakketjes die door je netwerk gaan kunt inspecteren. Dit vindt met behulp van port mirrorring volledig Out-Of-Band plaats, dus heeft geen effect op de prestaties van het netwerk zelf. Hiermee kun je troubleshooten, maar ook optimaliseren en verbeteringen doorvoeren op het gebied van cybersecurity. Dit onderdeel deed ons denken aan hoe een partij zoals Noname Security het netwerkverkeer inspecteert om issues rondom API-security op te sporen.

Updates voor OCI Storage

Het laatste onderdeel waar we de updates voor bespreken is OCI Storage. Op dit punt heeft Oracle twee nieuwtjes te melden, beide rondom block storage.

Auto-tuning en HA ZFS

Allereerst is er een feature die Oracle in haar persbericht Flexible Block Volumes with Performance-based Auto-tuning noemt. Dat is nogal een mond vol. Hiermee kun je op basis van de vraag richting een applicatie de prestaties van je block storage automatisch op- en afschalen. Op deze manier moet je zowel de prestaties kunnen blijven garanderen bij zware belasting, maar bespaar je kosten als de vraag relatief laag is.

Het laatste nieuwtje dat we hier brengen op basis van een briefing die we hebben gekregen van Oracle, is de aankondiging van High Availability ZFS. Oracle heeft de ZFS file server als het ware onderdeel gemaakt van de OCI-stack, waarbij het onderliggend OCI Block Storage gebruikt voor de opslag. Het OCI-sausje zorgt hierbij voor de hoge beschikbaarheid.

Al met al heeft Oracle dus weer een aantal grote stappen gezet in de verder ontwikkeling van OCI. Het zou ons verbazen als we heel lang moeten wachten op de volgende toevoegingen aan het public cloud aanbod van het bedrijf. Oracle zal in ieder geval extra motivatie gekregen hebben om nog meer te doen uit de recente kwartaalcijfers, die voor het cloudportfolio wederom in de triple digits zaten qua groei. Dat geeft aan dat die groei er nog lang niet uit is (net zoals het geval is bij de concurrentie uiteraard) en dat er dus ook nog meer investeringen die kant op kunnen en eigenlijk wel moeten.