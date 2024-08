Intel slankt verder af met verkoop Arm-aandelen

Recent kondigde Intel-CEO Pat Gelsinger fikse besparingen aan. De uitgaven moeten met 10 miljard dollar gekort zijn in 2025, terwijl 15.000 banen verdwijnen. Ook trok het bedrijf zich terug van Arm, waarin het 146,7 miljoen dollar aan aandelen in bezat.

Dat blijkt uit een officiële berichtgeving op dinsdag, rapporteert Reuters. In datzelfde bericht wordt terecht gewezen op de armetierige stand van zaken omtrent Intel’s marktwaarde. Dit jaar heeft het bedrijf al 59 procent van haar marktwaarde zien verdwijnen. Het brengt Intel wellicht in het vizier van activistische aandeelhouders die orde op zaken willen stellen.

Arm-aandelen

Arm is op de eigen beurt een aardige hot potato als het om eigenaars gaat. Het geldt als een soort “chip-Zwitserland” in de zin dat iedereen met het bedrijf samenwerkt en de Arm-architectuur (gedeeltelijk) adopteert, maar de afgelopen jaren werd dit concept behoorlijk op de proef gesteld. Nvidia trachtte het Britse bedrijf over te nemen, maar daar staken regelgevers een stokje voor. Nog altijd is eerstgenoemde een aandeelhouder, zij het met een zuinig aantal aandelen.

De reactie op het eerdere Intel-besluit lijkt de markt neutraal te stemmen. Na een historisch slechte dag op 2 augustus, de grootste waardedaling sinds 1974, is het aandeel vrij stabiel. Gokken die het bedrijf heeft genomen, zoals de oprichting van Intel Foundry als chipfabrikant voor derden en de vroege adoptie van High-NA EUV vanuit de koker van ASML, zullen pas op de lange termijn hun vruchten afwerpen – als ze dat doen.

